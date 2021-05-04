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一只手表三種人設？RADO、MIDO追加時光好禮 浪漫傳情

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
MIDO 花語系列（Rainflower）表款，32,700元。圖 / 美度表提供。
MIDO 花語系列（Rainflower）表款，32,700元。圖 / 美度表提供。

母親節只剩不到一周了，該為媽媽獻上、慰勞媽媽一整年辛勞的禮品你可準備好了？瑞士鐘表品牌雷達（RADO）與美度（MIDO），近日緊急釋出母親節的推薦表款，帶來精緻設計與價格的巧妙平衡之選。

花語系列（Rainflower）表款，帶媽媽重返「花」漾青春年華。全系列使用八十小時動力儲存的機芯，同時珍珠母貝表面還有著美麗的圖騰，小時刻度也用上鑽石或粉紅藍寶石，如花般浪漫綻放，共有精鋼或PVD玫瑰金，分別搭配金屬鍊帶或皮表帶；活動期間在直營店或授權經銷店購買任一錶款，再送花語系列保溫瓶。

一只手表如何帶出新鮮感？雷達則聰明找上設計師Marina Hoermanseder合作，推出聯名套組。打開粉紅色的旅行收納表盒，裡面曾有一只雷達近年叫好又叫座的庫克船長（CaptainCook）復古風格粉嫩女表，同場再加送黑色、雙圈，合計三種表帶，讓媽媽在優雅、甜美、個性三種「人設」中自由切換。

是媽媽、是姐妹、是好友？一只手表、讓媽媽的心，服服貼貼！

雷達表全新Captain Cook X Marina Hoermanseder聯名套組，表帶具有快拆系統，整套共計三條表帶，輕鬆切換人設。圖 / 雷達表提供。
雷達表全新Captain Cook X Marina Hoermanseder聯名套組，表帶具有快拆系統，整套共計三條表帶，輕鬆切換人設。圖 / 雷達表提供。
雷達表庫克船長Marina Hoermanseder特別版女仕鑽表，80,400元。圖 / 雷達表提供。
雷達表庫克船長Marina Hoermanseder特別版女仕鑽表，80,400元。圖 / 雷達表提供。
白色面盤具備花語系列的浪漫刻紋裝飾，並鑲嵌8顆粉紅藍寶石。圖 / 美度表提供。
白色面盤具備花語系列的浪漫刻紋裝飾，並鑲嵌8顆粉紅藍寶石。圖 / 美度表提供。
雙圈的粉色表帶可自由快拆，讓媽媽活力十足。圖 / 雷達表提供。
雙圈的粉色表帶可自由快拆，讓媽媽活力十足。圖 / 雷達表提供。
MIDO 花語系列Rainflower表款，PVD玫瑰金表殼搭配紅色皮表帶、80小時動力儲存機芯、珍珠母貝面盤，34,100元。圖 / 美度表提供。
MIDO 花語系列Rainflower表款，PVD玫瑰金表殼搭配紅色皮表帶、80小時動力儲存機芯、珍珠母貝面盤，34,100元。圖 / 美度表提供。
於2013年在柏林創立自己品牌的Marina Hoermanseder，曾與Katy Perry、Lady Gaga、Kylie Jenner、Paris Hilton、Nicki Minaj都有過合作。圖 / 雷達表提供。
於2013年在柏林創立自己品牌的Marina Hoermanseder，曾與Katy Perry、Lady Gaga、Kylie Jenner、Paris Hilton、Nicki Minaj都有過合作。圖 / 雷達表提供。
設計師Marina的設計風格大膽且前衛，鍾愛嘗試各種色彩、形式和材質。
設計師Marina的設計風格大膽且前衛，鍾愛嘗試各種色彩、形式和材質。

母親節

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