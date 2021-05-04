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看好疫後商機！TNF嶄新店型進駐台北101 3大特色亮點逛起來

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
為緊抓後疫情時代商機，運動休閒品牌The North Face首度進駐台北101開設旗艦店。圖／The North Face提供
為緊抓後疫情時代商機，運動休閒品牌The North Face首度進駐台北101開設旗艦店。圖／The North Face提供

為緊抓後疫情時代商機，運動休閒品牌The North Face（簡稱TNF）首度進駐台北101開設旗艦店，並帶來全台唯一的嶄新店型，說明品牌企圖。有別以往的店裝，融入台灣在地特色，以及TNF強調的探索永不停止精神；且還為慶祝開店，並迎接夏季到來，推出「山夏節」購物優惠活動。

由於跨州旅行仍未開放，因此國人在休假日時，多往戶外休閒運動為主，特別是登山健行的人數，呈爆炸性成長，因此讓TNF選擇在此刻進駐台北101，並帶來嶄新店型。TNF透露因為看好台灣的防疫能力，以及後疫情時代商機，早在去年5月就決定要開設全新大店。而座落於台北101百貨地下一樓的TNF的旗艦店，佔地約38坪，不同品牌以往的專賣店，同時提供了風格偏潮流，俗稱「黑標」的URBAN EXPLORATION支線系列，以及主打機能性的「紅標」。品牌希望透過嶄新的店型，讓消費者更全面認識TNF的面貌。

為慶祝The North Face台北101旗艦店開幕，打造「山夏節」體驗站。圖／The North Face提供
為慶祝The North Face台北101旗艦店開幕，打造「山夏節」體驗站。圖／The North Face提供

不僅如此，旗艦店的店裝也融入了更多的台灣特色，包括老建築中常見的洗石子工法就化身為牆面，特有窗花鐵件設計則變為試衣鏡及服裝掛鉤；並把品牌的精神標語「Never Stop Exploring 」當作牆面裝飾之一。此外，TNF提到未來少見的URBAN EXPLORATION聯名系列會在旗艦店搶先或限定發售，而在每一季新品推出時，也會提供獨家販售的品項，是喜愛潮流風格的人，到台北101時必逛據點。

品牌的精神標語「Never Stop Exploring 」也成為The North Face台北101旗艦店牆面裝飾之一。圖／The North Face提供
品牌的精神標語「Never Stop Exploring 」也成為The North Face台北101旗艦店牆面裝飾之一。圖／The North Face提供

而為了迎接夏季到來，同時紀念台北101旗艦店開幕，TNF推出了「山夏節」活動，陳列了夏日系列的T恤、透氣防水外套之外。從即日起到5月31日，只要消費達8,500元以上，就能免費兌換限量款訂製T恤。另外，不限金額只要消費就能參加扭蛋轉轉樂，以及不鏽鋼露營杯抽獎資格等獨家優惠。

The North Face台北101旗艦店，店裝設計還融入了台灣特色。圖／The North Face提供
The North Face台北101旗艦店，店裝設計還融入了台灣特色。圖／The North Face提供

The North Face台北101旗艦店獨賣M Ｄ3 City T恤1,980元。圖／The North Face提供
The North Face台北101旗艦店獨賣M Ｄ3 City T恤1,980元。圖／The North Face提供

The North Face台北101旗艦店獨賣Sprag短褲2,380元。圖／The North Face提供
The North Face台北101旗艦店獨賣Sprag短褲2,380元。圖／The North Face提供

The North Face台北101旗艦店獨賣Vectiv Exploris FUTURELIGHT鞋7,880元。圖／The North Face提供
The North Face台北101旗艦店獨賣Vectiv Exploris FUTURELIGHT鞋7,880元。圖／The North Face提供

台北101 品牌 疫情

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