看好疫後商機！TNF嶄新店型進駐台北101 3大特色亮點逛起來

為緊抓後疫情時代商機，運動休閒品牌The North Face（簡稱TNF）首度進駐台北101開設旗艦店，並帶來全台唯一的嶄新店型，說明品牌企圖。有別以往的店裝，融入台灣在地特色，以及TNF強調的探索永不停止精神；且還為慶祝開店，並迎接夏季到來，推出「山夏節」購物優惠活動。

由於跨州旅行仍未開放，因此國人在休假日時，多往戶外休閒運動為主，特別是登山健行的人數，呈爆炸性成長，因此讓TNF選擇在此刻進駐台北101，並帶來嶄新店型。TNF透露因為看好台灣的防疫能力，以及後疫情時代商機，早在去年5月就決定要開設全新大店。而座落於台北101百貨地下一樓的TNF的旗艦店，佔地約38坪，不同品牌以往的專賣店，同時提供了風格偏潮流，俗稱「黑標」的URBAN EXPLORATION支線系列，以及主打機能性的「紅標」。品牌希望透過嶄新的店型，讓消費者更全面認識TNF的面貌。

為慶祝The North Face台北101旗艦店開幕，打造「山夏節」體驗站。圖／The North Face提供

不僅如此，旗艦店的店裝也融入了更多的台灣特色，包括老建築中常見的洗石子工法就化身為牆面，特有窗花鐵件設計則變為試衣鏡及服裝掛鉤；並把品牌的精神標語「Never Stop Exploring 」當作牆面裝飾之一。此外，TNF提到未來少見的URBAN EXPLORATION聯名系列會在旗艦店搶先或限定發售，而在每一季新品推出時，也會提供獨家販售的品項，是喜愛潮流風格的人，到台北101時必逛據點。

品牌的精神標語「Never Stop Exploring 」也成為The North Face台北101旗艦店牆面裝飾之一。圖／The North Face提供

而為了迎接夏季到來，同時紀念台北101旗艦店開幕，TNF推出了「山夏節」活動，陳列了夏日系列的T恤、透氣防水外套之外。從即日起到5月31日，只要消費達8,500元以上，就能免費兌換限量款訂製T恤。另外，不限金額只要消費就能參加扭蛋轉轉樂，以及不鏽鋼露營杯抽獎資格等獨家優惠。

The North Face台北101旗艦店，店裝設計還融入了台灣特色。圖／The North Face提供

The North Face台北101旗艦店獨賣M Ｄ3 City T恤1,980元。圖／The North Face提供

The North Face台北101旗艦店獨賣Sprag短褲2,380元。圖／The North Face提供