限時5天！小米母親節手機現折千元 掃拖機器人8千有找

迎接母親節，為媽媽送上最實用的好禮！小米台灣自5月6日至5月10日止推出「小米母親節」活動，精選大螢幕與大電量的智慧型手機、讓媽媽省事的智慧家電以及為生活增添樂趣的質感好物，即刻前往官網「小米母親節」活動頁面領取優惠券，搭配熱門商品直降、滿額贈、加購價等優惠，全方位幫媽媽輕鬆擁有智慧便利生活。

小米母親節活動期間，人見人愛的智慧型手機可說是禮物榜單首選。小米10T、小米10T Lite直降1,000元；小米10T Pro、Redmi Note 9T直降500元，Redmi 9T直降300元，領券最高皆可再折200元。此外，凡單筆小米、Redmi手機訂單滿10,000元，即贈小米小愛音箱Play、滿15,000元，即贈小米真無線藍牙耳機 2 SE、滿20,000元，則贈米家無線吸塵器mini；同時，凡購買任一款小米、Redmi手機，即可以195元加購小米USB充電器36W快充版，或以565元加購小米GaN充電器Type-C 65W。

讓家務更省力的智慧清潔家電更是每個家庭不可少，活動期間米家掃拖機器人直降1,500元；米家掃地機器人、米家掃拖機器人G1直降600元；米家空氣淨化器Pro直降900元，領券皆最高再折500元，全都以超實惠價格幫全家人打造舒適居家空間。

另外，小米台灣更精選多款生活好物，除了熱銷的小米智慧顯示器65型即日起限量開賣，更首度加入滿額贈的活動。另外，90分金屬旅行箱直降500元，領券最高再折200元；小米真無線藍牙耳機2S直降200元，領券再折100元；小米小愛音箱Art直降200元，領券再折100元。都能讓媽媽放鬆一下、讓生活增添樂趣。