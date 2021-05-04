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限時5天！小米母親節手機現折千元 掃拖機器人8千有找

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
小米10T擁有6.67吋144Hz高更新率螢幕、6400萬像素AI三鏡頭及5,000mAh超大電量，小米母親節活動優惠價只要12,999元，領券可再折200元。圖／小米台灣提供
小米10T擁有6.67吋144Hz高更新率螢幕、6400萬像素AI三鏡頭及5,000mAh超大電量，小米母親節活動優惠價只要12,999元，領券可再折200元。圖／小米台灣提供

迎接母親節，為媽媽送上最實用的好禮！小米台灣自5月6日至5月10日止推出「小米母親節」活動，精選大螢幕與大電量的智慧型手機、讓媽媽省事的智慧家電以及為生活增添樂趣的質感好物，即刻前往官網「小米母親節」活動頁面領取優惠券，搭配熱門商品直降、滿額贈、加購價等優惠，全方位幫媽媽輕鬆擁有智慧便利生活。

小米母親節活動期間，人見人愛的智慧型手機可說是禮物榜單首選。小米10T、小米10T Lite直降1,000元；小米10T Pro、Redmi Note 9T直降500元，Redmi 9T直降300元，領券最高皆可再折200元。此外，凡單筆小米、Redmi手機訂單滿10,000元，即贈小米小愛音箱Play、滿15,000元，即贈小米真無線藍牙耳機 2 SE、滿20,000元，則贈米家無線吸塵器mini；同時，凡購買任一款小米、Redmi手機，即可以195元加購小米USB充電器36W快充版，或以565元加購小米GaN充電器Type-C 65W。

讓家務更省力的智慧清潔家電更是每個家庭不可少，活動期間米家掃拖機器人直降1,500元；米家掃地機器人、米家掃拖機器人G1直降600元；米家空氣淨化器Pro直降900元，領券皆最高再折500元，全都以超實惠價格幫全家人打造舒適居家空間。

另外，小米台灣更精選多款生活好物，除了熱銷的小米智慧顯示器65型即日起限量開賣，更首度加入滿額贈的活動。另外，90分金屬旅行箱直降500元，領券最高再折200元；小米真無線藍牙耳機2S直降200元，領券再折100元；小米小愛音箱Art直降200元，領券再折100元。都能讓媽媽放鬆一下、讓生活增添樂趣。

活動期間還有超狂滿額現折與滿額贈好禮，單筆消費（不含手機、智慧顯示器）滿6,600元，立即減500元；單筆消費（不含手機、智慧顯示器）滿9,000元，立即減660元；單筆消費（不含手機）滿10,000元，即贈米家無線吸塵器mini或小米小愛音箱Art；單筆消費（不含手機）滿15,000元，即贈米家智慧空氣循環扇；單筆消費（不含手機）滿20,000元，即贈米家直流變頻電風扇1X。

小米10T Lite擁有潮流多彩機身、6400萬像素AI四鏡頭相機與4,820mAh大電量，小米母親節活動優惠價8,999元，領券再折200元。圖／小米台灣提供
小米10T Lite擁有潮流多彩機身、6400萬像素AI四鏡頭相機與4,820mAh大電量，小米母親節活動優惠價8,999元，領券再折200元。圖／小米台灣提供
小米母親節活動自5月6日至10日暖心開跑，精選大螢幕手機、懶人智慧家電等熱門商品，全方位減輕媽媽負擔。圖／小米台灣提供
小米母親節活動自5月6日至10日暖心開跑，精選大螢幕手機、懶人智慧家電等熱門商品，全方位減輕媽媽負擔。圖／小米台灣提供

母親節 小米

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