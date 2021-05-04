布拉蘇絲捎來的時光綠意 愛彼皇家橡樹綠色時計五連發

經歷過2020年疫情的衝擊，喚醒人們對自然、原始、森林的渴望，連帶也讓綠色從去年延燒至2021，成為手表品牌的所趨大勢。瑞士鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）近期一連發表五款皇家橡樹Royal Oak系列新品，以不同層次、變化的綠，重現表廠所在地：布拉蘇絲樹林及湖泊的成色，生機盎然。

漸層的湖水綠，像是布拉蘇絲林間的湖泊，深邃、難以臆測，並運用在超薄Jumbo鉑金腕表的面盤中，表殼厚度僅8.1毫米，穿戴體驗舒適；經典的大型格紋裝飾Grande Tapisserie也披上了一襲新綠，並搭配上黃金表殼、表帶，工整嚴謹，井井有條，2835自動上鍊機芯提供了動力來源，底蓋並刻有限量字樣，全球限量125只。