2021 WEC賽季開跑！RICHARD MILLE賽道內外 火紅高速

國際汽車聯盟（FIA）所舉辦的世界耐力錦標賽（WEC）2021年賽季，已於4月26日在Spa-Francorchamps賽道掀開序幕。不僅RICHARD MILLE車隊將於賽道上奔馳，三名車手Beitske Visser、Sophia Flörsch與Tatiana Calderón將輪番操控別名「Roxy」的Oreca-Gibson賽車，同時頂級鐘表品牌RICHARD MILLE也推出新款RM 07-01 Racing Red腕表，火紅現身。

由三位女性車手組成的RICHARD MILLE車隊備受各方矚目，同時這也是RICHARD MILLE車隊二度於比利時賽道上競爭，以及三位車手首度在世界耐力錦標賽（WEC）的LMP2級別崢嶸頭角。

「已經接近4月底，等待重返賽道的時間最令人煎熬。」其中一位車手Sophia Flörsch表示，「我真的很期待前往斯帕，而且我非常懷念那些在賽車上度過的時光！」另一位隊友Tatiana Calderón則認為，「賽季的第一場比賽總是令人興奮的。可以和隊友並肩作戰，但卻不知道與對手相比自己在競賽中所處的位置，所以這也是搞清自己哪方面最需要努力的初次測試。」

漫長等待積累的熱情，現在似乎正透過Oreca-Gibson賽車、新款RM 07-01 Racing Red腕表，蓄勢待發。CRMA2鏤空自動上鍊機芯成為手表的動力來源，而火紅色的表殼並與賽車同樣令人熱血賁張。其中層表殼和表盤採用Carbon TPT®碳纖維材質打造，並融入Quartz TPT®石英碳纖維以增強其特性，該兩種材質都為競速而生。

CRMA2鏤空自動上鍊機芯具備可變結構的自動盤，進而增進上鍊效率；快速旋轉的發條盒轉動一周僅需5小時，同時擺輪上的四顆可調式小砝碼，將能更精確穩定地調整擺輪慣性。鏤空設計原就讓機芯能正反通透無遺地展示RICHARD MILLE的精工修飾，值得一提的是：5N紅金的自動盤更與深黑色的機芯、紅色的Carbon TPT®碳纖維材質，展現和諧但又強烈的色彩對比，全世界限量50只。