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2021 WEC賽季開跑！RICHARD MILLE賽道內外 火紅高速

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
RICHARD MILLE車隊的Oreca-Gibson賽車，又有「Roxy」的別名趣稱。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE車隊的Oreca-Gibson賽車，又有「Roxy」的別名趣稱。圖 / RICHARD MILLE提供。

國際汽車聯盟（FIA）所舉辦的世界耐力錦標賽（WEC）2021年賽季，已於4月26日在Spa-Francorchamps賽道掀開序幕。不僅RICHARD MILLE車隊將於賽道上奔馳，三名車手Beitske Visser、Sophia Flörsch與Tatiana Calderón將輪番操控別名「Roxy」的Oreca-Gibson賽車，同時頂級鐘表品牌RICHARD MILLE也推出新款RM 07-01 Racing Red腕表，火紅現身。

由三位女性車手組成的RICHARD MILLE車隊備受各方矚目，同時這也是RICHARD MILLE車隊二度於比利時賽道上競爭，以及三位車手首度在世界耐力錦標賽（WEC）的LMP2級別崢嶸頭角。

「已經接近4月底，等待重返賽道的時間最令人煎熬。」其中一位車手Sophia Flörsch表示，「我真的很期待前往斯帕，而且我非常懷念那些在賽車上度過的時光！」另一位隊友Tatiana Calderón則認為，「賽季的第一場比賽總是令人興奮的。可以和隊友並肩作戰，但卻不知道與對手相比自己在競賽中所處的位置，所以這也是搞清自己哪方面最需要努力的初次測試。」

漫長等待積累的熱情，現在似乎正透過Oreca-Gibson賽車、新款RM 07-01 Racing Red腕表，蓄勢待發。CRMA2鏤空自動上鍊機芯成為手表的動力來源，而火紅色的表殼並與賽車同樣令人熱血賁張。其中層表殼和表盤採用Carbon TPT®碳纖維材質打造，並融入Quartz TPT®石英碳纖維以增強其特性，該兩種材質都為競速而生。

CRMA2鏤空自動上鍊機芯具備可變結構的自動盤，進而增進上鍊效率；快速旋轉的發條盒轉動一周僅需5小時，同時擺輪上的四顆可調式小砝碼，將能更精確穩定地調整擺輪慣性。鏤空設計原就讓機芯能正反通透無遺地展示RICHARD MILLE的精工修飾，值得一提的是：5N紅金的自動盤更與深黑色的機芯、紅色的Carbon TPT®碳纖維材質，展現和諧但又強烈的色彩對比，全世界限量50只。

雖然最後RICHARD MILLE車隊並未在4月26日的賽事中拿下冠軍，但在Spa-Francorchamps賽道後，下一場WEC賽事將移師至葡萄牙Portimao，並於2021年六月11至13日舉行，讓人拭目以待。

經過2020的漫長等待後，三位車手已經迫不急待回到賽道上，並戴上新款RM 07-01 Racing Red腕表、蓄勢待發。圖 / RICHARD MILLE提供。
經過2020的漫長等待後，三位車手已經迫不急待回到賽道上，並戴上新款RM 07-01 Racing Red腕表、蓄勢待發。圖 / RICHARD MILLE提供。
三位車手Beitske Visser、Sophia Flörsch與Tatiana Calderón將輪番駕馭Oreca-Gibson賽車於高速賽道上。圖 / RICHARD MILLE提供。
三位車手Beitske Visser、Sophia Flörsch與Tatiana Calderón將輪番駕馭Oreca-Gibson賽車於高速賽道上。圖 / RICHARD MILLE提供。
為了RICHARD MILLE車隊推出的RM 07-01 Racing Red腕表，價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供。
為了RICHARD MILLE車隊推出的RM 07-01 Racing Red腕表，價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供。
CRMA2機芯自動盤部分原使用5N紅金，柔美且生輝。圖 / RICHARD MILLE提供。
CRMA2機芯自動盤部分原使用5N紅金，柔美且生輝。圖 / RICHARD MILLE提供。
這是RICHARD MILLE車隊二度於比利時賽道上競爭、以及三位車手首度在世界耐力錦標賽（WEC）的LMP2級別崢嶸頭角。圖 / RICHARD MILLE提供。
這是RICHARD MILLE車隊二度於比利時賽道上競爭、以及三位車手首度在世界耐力錦標賽（WEC）的LMP2級別崢嶸頭角。圖 / RICHARD MILLE提供。
火紅為色彩主軸的RICHARD MILLE車隊，成軍於2020年。圖 / RICHARD MILLE提供。
火紅為色彩主軸的RICHARD MILLE車隊，成軍於2020年。圖 / RICHARD MILLE提供。
腕錶的表圈與底圈均以Carbon TPT®碳纖維及Red Quartz TPT®紅色石英碳纖維製成。圖 / RICHARD MILLE提供。
腕錶的表圈與底圈均以Carbon TPT®碳纖維及Red Quartz TPT®紅色石英碳纖維製成。圖 / RICHARD MILLE提供。
奔馳於WEC 2021年賽道上的紅色身影，來自於去年成軍的RICHARD MILLE車隊。圖 / RICHARD MILLE提供。
奔馳於WEC 2021年賽道上的紅色身影，來自於去年成軍的RICHARD MILLE車隊。圖 / RICHARD MILLE提供。
黑、紅雙色的碳纖維，視覺對比強烈。圖 / RICHARD MILLE提供。
黑、紅雙色的碳纖維，視覺對比強烈。圖 / RICHARD MILLE提供。

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