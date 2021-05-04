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現賺109元！姓名有「淑芬」免費吃韓國三明治 只有2天
有叫做「淑芬」的媽媽嗎？一年一度的母親節即將於今年5月9日登場，來自韓國的奶油吐司「Isaac Toast」也限時推出媽媽們，推出姓名對對碰活動。只要名字是「淑芬」或是兩字同音者，就可免費吃價值109元的「MVP泡菜花生醬培根三明治」。
Isaac Toast在 1995年創立，目前在韓國共有超過800間門市，是許多遊客到韓國旅遊必吃的早餐，因此也被網友們暱稱為「韓國美而美」。2016年Isaac Toast正式引進台灣，將韓國奶油、醬料、技術等原汁原味的呈現，目前全台共有14間門市，提供有多樣化的吐司餐點，過去也曾推出春川辣雞腿三明治、泡菜花生培根三明治、泡菜牛五花三明治等新品，並會不定期推出期間限定口味。
根據內政部統計，民國50年到69年出生的女性，最常見的名字就是「淑芬」。因此自5月8日至5月9日期間，凡名字是「淑芬」或「兩字同音」的媽媽們，來店出示姓名證件，就可以免費獲得價值109元的「MVP泡菜花生醬培根三明治」，每間店每日限量10份，全台共送出140份。
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