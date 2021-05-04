快訊

法官缺乏社會經驗真好騙？解析「賽鴿案」判決重點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

現賺109元！姓名有「淑芬」免費吃韓國三明治 只有2天

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
MVP泡菜花生醬培根三明治，每份109元。圖／Isaac Toast提供
MVP泡菜花生醬培根三明治，每份109元。圖／Isaac Toast提供

有叫做「淑芬」的媽媽嗎？一年一度的母親節即將於今年5月9日登場，來自韓國的奶油吐司「Isaac Toast」也限時推出媽媽們，推出姓名對對碰活動。只要名字是「淑芬」或是兩字同音者，就可免費吃價值109元的「MVP泡菜花生醬培根三明治」。

Isaac Toast在 1995年創立，目前在韓國共有超過800間門市，是許多遊客到韓國旅遊必吃的早餐，因此也被網友們暱稱為「韓國美而美」。2016年Isaac Toast正式引進台灣，將韓國奶油、醬料、技術等原汁原味的呈現，目前全台共有14間門市，提供有多樣化的吐司餐點，過去也曾推出春川辣雞腿三明治、泡菜花生培根三明治、泡菜牛五花三明治等新品，並會不定期推出期間限定口味。

根據內政部統計，民國50年到69年出生的女性，最常見的名字就是「淑芬」。因此自5月8日至5月9日期間，凡名字是「淑芬」或「兩字同音」的媽媽們，來店出示姓名證件，就可以免費獲得價值109元的「MVP泡菜花生醬培根三明治」，每間店每日限量10份，全台共送出140份。

延伸閱讀

韓國辣炒年糕混搭台式滷味！潮味決還有多纖餐、健身餐

身材勻稱到不科學！韓國甜美護理師「零贅肉」體態引網暴動

韓國5人以上聚會禁令延3週 7月擬改較寬鬆新制

銷量終於再次超車Grandeur　Kia Carnival奪下韓國三月國產乘用車冠軍！

相關新聞

空前優惠！ 高鐵假期第二人享半價 即起開賣

台灣高鐵「美好搶先GO」第一波高鐵假期7天快閃專案告一段落。台灣高鐵公司宣布，即日起再推出第二波旅運振興專案，高鐵假期「...

現賺109元！姓名有「淑芬」免費吃韓國三明治 只有2天

有叫做「淑芬」的媽媽嗎？一年一度的母親節即將於今年5月9日登場，來自韓國的奶油吐司「Isaac Toast」也限時推出媽...

旅運振興專案第二波 高鐵假期「第二人半價」接續開賣

台灣高鐵「美好搶先GO」第一波高鐵假期七天快閃專案告一段落，市場好評不斷，沒搶到的旅客別擔心，台灣高鐵公司（2633）即...

獻上一顆心、或送一朵不凋零的水晶花 母親節貼心送禮

母親節將至，以串飾聞名的丹麥品牌PANDORA，在充滿感激與溫情的母親節之際，以「Thank you for alway...

來去不老部落 找回純真感動

聯合報系有行旅企畫的「蘭城遺世莊園．山中珠寶盒傳奇」三天二夜行程，將前往宜蘭寒溪村的「不老部落」，在這海拔約四百公尺的台...

跟上時尚腳步 本周三凌晨12點鎖定香奈兒2022度假系列

香奈兒創辦人嘉柏麗香奈兒女士（Gabrielle Chanel）交友廣闊，與不同藝術領域的佼佼者的交流也深深影響到她的創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。