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獻上一顆心、或送一朵不凋零的水晶花 母親節貼心送禮
母親節將至，以串飾聞名的丹麥品牌PANDORA，在充滿感激與溫情的母親節之際，以「Thank you for always being there, Mum」為主題，推出多款揉合心形、無限符號及家庭樹等經典元素的串飾新品，讓子女能透過贈禮表達感謝的情意。品牌同時也針對母親節推出多母親節精選套組，包括歌頌母愛如玫瑰般恆久閃耀、象徵親情如金般恆久不渝的的璀璨玫瑰和金石心印項鍊耳環套組，以及2款手鍊套組，讓預算有限或是不喜歡讓子女破費的媽媽也能領會到溫暖的心意。
PANDORA母親節主打心形圖案串飾，本季首次採用珍珠母貝，以嶄新的鐫刻技術雕上家庭樹圖騰，搭配925銀，乘載滿滿親情。而同樣採用心形圖案的還有鑄刻「Mum」、「My Angel」字樣的守護羽翼串飾，以Pandora Rose鑄造的無限紐結愛心吊飾，密鑲夢幻粉紅鋯石的雙層吊飾設計的夢幻臻愛吊飾，以及選用925銀與14k金製成的寄心予家雙色愛心吊飾等，另有多款MUM字樣及溫馨刻字的串飾，標誌著母親與子女間最深刻的親密關係。
而以水晶聞名的奧地利品牌施華洛世奇（SWAROVSKI），Sparkling Dance系列搭配性高、配戴起來時髦感十足，Twist系列纏繞的曲線猶如親情的羈絆，Constella系列璀璨的水晶，以品牌著名的切割技術打造，就像媽媽一樣是家中最閃耀的存在。除了隨身配戴的首飾，施華洛世奇也推出一系列水晶打造的擺件，My Little Kris Bear小熊活潑可愛，討童心未泯的媽媽開心；而Garden Tales水晶花卉系列，以彩色水晶打造永不凋謝的玫瑰、櫻花等，則適合送給喜歡園藝、或花藝的媽媽。
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