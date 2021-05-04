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獻上一顆心、或送一朵不凋零的水晶花 母親節貼心送禮

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Pandora寄心予家雙色愛心吊飾NT$3,280元。圖／PANDORA提供
Pandora寄心予家雙色愛心吊飾NT$3,280元。圖／PANDORA提供

母親節將至，以串飾聞名的丹麥品牌PANDORA，在充滿感激與溫情的母親節之際，以「Thank you for always being there, Mum」為主題，推出多款揉合心形、無限符號及家庭樹等經典元素的串飾新品，讓子女能透過贈禮表達感謝的情意。品牌同時也針對母親節推出多母親節精選套組，包括歌頌母愛如玫瑰般恆久閃耀、象徵親情如金般恆久不渝的的璀璨玫瑰和金石心印項鍊耳環套組，以及2款手鍊套組，讓預算有限或是不喜歡讓子女破費的媽媽也能領會到溫暖的心意。

PANDORA母親節主打心形圖案串飾，本季首次採用珍珠母貝，以嶄新的鐫刻技術雕上家庭樹圖騰，搭配925銀，乘載滿滿親情。而同樣採用心形圖案的還有鑄刻「Mum」、「My Angel」字樣的守護羽翼串飾，以Pandora Rose鑄造的無限紐結愛心吊飾，密鑲夢幻粉紅鋯石的雙層吊飾設計的夢幻臻愛吊飾，以及選用925銀與14k金製成的寄心予家雙色愛心吊飾等，另有多款MUM字樣及溫馨刻字的串飾，標誌著母親與子女間最深刻的親密關係。

而以水晶聞名的奧地利品牌施華洛世奇（SWAROVSKI），Sparkling Dance系列搭配性高、配戴起來時髦感十足，Twist系列纏繞的曲線猶如親情的羈絆，Constella系列璀璨的水晶，以品牌著名的切割技術打造，就像媽媽一樣是家中最閃耀的存在。除了隨身配戴的首飾，施華洛世奇也推出一系列水晶打造的擺件，My Little Kris Bear小熊活潑可愛，討童心未泯的媽媽開心；而Garden Tales水晶花卉系列，以彩色水晶打造永不凋謝的玫瑰、櫻花等，則適合送給喜歡園藝、或花藝的媽媽。

Pandora Rose無限紐結愛心吊飾，2,880元。圖／PANDORA提供
Pandora Rose無限紐結愛心吊飾，2,880元。圖／PANDORA提供
母親節將至，品牌紛紛推出送適合送禮的新品。圖／施華洛世奇、PANDORA提供
母親節將至，品牌紛紛推出送適合送禮的新品。圖／施華洛世奇、PANDORA提供
Pandora愛心珍珠母貝家庭樹925銀串飾，2,080元。圖／PANDORA提供
Pandora愛心珍珠母貝家庭樹925銀串飾，2,080元。圖／PANDORA提供
施華洛世奇Dancing Swan項鍊，5,490元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Dancing Swan項鍊，5,490元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Sparkling Dance Clover穿孔耳環，4,290元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Sparkling Dance Clover穿孔耳環，4,290元。圖／施華洛世奇提供
PANDORA璀璨玫瑰項鏈耳環套組，3,980元。圖／PANDORA提供
PANDORA璀璨玫瑰項鏈耳環套組，3,980元。圖／PANDORA提供
施華洛世奇My Little Kris Bear裝飾盒，2,990元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇My Little Kris Bear裝飾盒，2,990元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Constella手鍊，4,290元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Constella手鍊，4,290元。圖／施華洛世奇提供
Pandora夢幻臻愛925銀愛心吊飾，2,480元。圖／PANDORA提供
Pandora夢幻臻愛925銀愛心吊飾，2,480元。圖／PANDORA提供
施華洛世奇Garden Tales系列擺件。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Garden Tales系列擺件。圖／施華洛世奇提供
PANDORA真摯密語手鏈串飾套組，3,680元。圖／PANDORA提供
PANDORA真摯密語手鏈串飾套組，3,680元。圖／PANDORA提供
PANDORA心意蔓延手鍊固定釦套組，5,380元。圖／PANDORA提供
PANDORA心意蔓延手鍊固定釦套組，5,380元。圖／PANDORA提供
施華洛世奇Sparkling Dance Round項鍊，4,290元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Sparkling Dance Round項鍊，4,290元。圖／施華洛世奇提供

母親節 品牌

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