獻上一顆心、或送一朵不凋零的水晶花 母親節貼心送禮

母親節將至,以串飾聞名的丹麥品牌PANDORA,在充滿感激與溫情的母親節之際,以「Thank you for always being there, Mum」為主題,推出多款揉合心形、無限符號及家庭樹等經典元素的串飾新品,讓子女能透過贈禮表達感謝的情意。品牌同時也針對母親節推出多母親節精選套組,包括歌頌母愛如玫瑰般恆久閃耀、象徵親情如金般恆久不渝的的璀璨玫瑰和金石心印項鍊耳環套組,以及2款手鍊套組,讓預算有限或是不喜歡讓子女破費的媽媽也能領會到溫暖的心意。

PANDORA母親節主打心形圖案串飾,本季首次採用珍珠母貝,以嶄新的鐫刻技術雕上家庭樹圖騰,搭配925銀,乘載滿滿親情。而同樣採用心形圖案的還有鑄刻「Mum」、「My Angel」字樣的守護羽翼串飾,以Pandora Rose鑄造的無限紐結愛心吊飾,密鑲夢幻粉紅鋯石的雙層吊飾設計的夢幻臻愛吊飾,以及選用925銀與14k金製成的寄心予家雙色愛心吊飾等,另有多款MUM字樣及溫馨刻字的串飾,標誌著母親與子女間最深刻的親密關係。