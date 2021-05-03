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跟上時尚腳步 本周三凌晨12點鎖定香奈兒2022度假系列
香奈兒創辦人嘉柏麗香奈兒女士（Gabrielle Chanel）交友廣闊，與不同藝術領域的佼佼者的交流也深深影響到她的創作。即將在台灣時間5月5日凌晨12點（巴黎時間5月4日星期二晚上6點）線上發佈的香奈兒2021/22 Cruise度假時裝系列，日前曝光了預告影片，本次以法國詩人尚考克多（Cocteau）的作品、他與香奈兒女士的友誼線索等作為主軸，預期在正式發表的系列設計裡也能看到相關的創作軌跡。
香奈兒2021/22 Cruise度假時裝系列將在法國南部普羅旺斯地區雷伯城（Les Baux-de-Provence） 的光影採石場（Carrières de Lumières）發表，於是由荷蘭攝影雙人組Inez & Vinoodh拍攝的前導預告影片特別以意象圖片的拼貼手法來呈現尚考克多當初在光影採石場拍攝的電影《奧菲的遺言 Testament of Orpheus》的圖像如黑色馬頭人，還有香奈兒女士在巴黎康朋街31號寓所內的動物雕像，展現兩人對動物情有獨鍾的共同喜好，並結合尚考克多寫給香奈兒女士的信件手稿、普羅旺斯的花朵植物標本等，打造出文藝氣息濃厚的預告邀請卡。
此外，香奈兒也發布了另一支同樣由Inez & Vinoodh拍攝的預告影片，場景選在香奈兒女士巴黎康朋街31號寓所，利用魚眼鏡頭的扭曲感，聚焦在寓所內的各種擺設，也讓人忍不住猜測，2021/22 Cruise度假時裝系列的創作主軸很可能跟香奈兒女士的收藏和喜好有很大的關聯喔！想知道到底是怎麼回事，記得在台灣時間5月5日凌晨12點鎖定香奈兒官方社群平台。
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