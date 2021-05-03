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床底下的老高粱酒值多少錢？快上金門酒廠官網搜一下

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
在金們酒廠官網的「老酒牌價」類目下，就可以查詢到相關資訊。圖／摘自金門酒廠官網。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
在金們酒廠官網的「老酒牌價」類目下，就可以查詢到相關資訊。圖／摘自金門酒廠官網。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

別讓你珍藏的老酒被低估了！不少民眾家裡都有擺放了許多年的金門高粱酒，但是關於老金門高粱酒的價值，一般民眾不太容易找到參考資料。金門酒廠為了推廣消費金高老酒、品評老酒，特別針對市場上流通性較廣的6款老酒，於金門酒廠官網提供老酒牌價，作為消費選購時的參考依據。

這6個酒款分別是：600毫升58度、750毫升58度金門高粱酒（白標）；1公升、2公升、3公升58度金門高粱酒（白色瓷罈）、以及600毫升56度陳年特級高粱酒。

自民國41年胡璉將軍創立金門酒廠後，充滿傳奇色彩並具有豐富文化內涵的金門高粱酒，長期以來廣受消費者青睞，不少兩岸收藏家爭相收藏與投資，許多老酒的價格，也隨時間越久漲得越高。

金門酒廠特別透過長年的市場價格觀察及審慎的內部評鑑，整理出「金門高粱酒老酒參考牌價」，提供公開的老酒價格基準，讓收藏家及消費者在選購、收藏金門高粱酒老酒時，能有所參循，買賣更安心。

不過由於這是金門酒廠所設置的官網，查詢範圍僅限於金門酒廠出品的以上6個酒款，可以查詢得到的酒款並非包山包海式的一舉囊括，查詢時請特別注意。

民國68年釀造的600毫升56度陳年特級高粱酒，市場行情約58,000元。圖／摘自金門酒廠官網。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
民國68年釀造的600毫升56度陳年特級高粱酒，市場行情約58,000元。圖／摘自金門酒廠官網。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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