快訊

台中2歲男童遭折疊桌夾胸 送醫後宣告不治

台積電寶山一期工地又傳意外 電桿砸死28歲女工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

熱賣到缺貨 跟著貝拉哈蒂德、GD一起換上樂福鞋吧！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
如果說今年春夏要挑一雙必備的鞋型，那麼「樂福鞋」絕對就是首選！圖／各品牌提供、摘自IG
如果說今年春夏要挑一雙必備的鞋型，那麼「樂福鞋」絕對就是首選！圖／各品牌提供、摘自IG

如果說今年春夏要挑一雙必備的鞋型，那麼「樂福鞋」絕對就是首選！在去年發表的香奈兒2021春夏系列大秀中，就可以看到許多模特兒們穿上樂福鞋，簡約的中性風格非常好搭配造型，單穿或是配襪子各有不同姿態。而其他品牌像是Prada、Tod's等，也都有新款的樂福鞋單品，更在IG上掀起洗版熱潮，越看越生火！

其實從去年底開始，香奈兒的一雙菱格紋搭大雙C Logo裝飾樂福鞋就成為了眾時尚達人們的新寵兒，而後來香奈兒品牌大使權志龍GD在IG上po出一張不露臉的穿搭照，當中曝光的另一雙CHANEL金屬字體釦飾樂福鞋也隨之成為新的熱門單品，這雙鞋在鞋跟後方還配有一個小雙C Logo，暗藏驚喜。上述這兩雙都是較為厚實的款式，而香奈兒2021春夏秀上模特兒穿的則是比較輕薄的設計，搭配鞋面側邊的小型雙C Logo，優雅百搭，同樣也是當季人氣商品，提供麂皮、小羊皮款式。

而Prada這幾年積極強調三角Logo的魅力，旗下一雙拋光皮革橡膠厚底樂福鞋就是搭配這樣簡單的設計細節，成為IG上熱門的穿搭單品。包括名模貝拉哈蒂德、小賈斯汀老婆海莉比伯等人都擁有這雙鞋，怎麼搭都好看，輕鬆打造帥氣、率性的風格，目前黑色款在官網全數缺貨，僅有白色還有少量尺寸的庫存。另外，Tod's這兩季才推出的飾釦Kate系列，也有不同跟高的樂福鞋可以選擇。

在去年發表的香奈兒2021春夏系列大秀中，就可以看到許多模特兒們穿上樂福鞋，簡約的中性風格非常好搭配造型。圖／香奈兒提供
在去年發表的香奈兒2021春夏系列大秀中，就可以看到許多模特兒們穿上樂福鞋，簡約的中性風格非常好搭配造型。圖／香奈兒提供
黑色皮革樂福鞋，31,300元。圖／香奈兒提供
黑色皮革樂福鞋，31,300元。圖／香奈兒提供
從去年底開始，香奈兒的菱格紋搭大雙C Logo裝飾樂福鞋就成為了眾時尚達人們的寵兒。圖為海莉比伯。圖／摘自IG
從去年底開始，香奈兒的菱格紋搭大雙C Logo裝飾樂福鞋就成為了眾時尚達人們的寵兒。圖為海莉比伯。圖／摘自IG
黑色小牛漆皮樂福鞋，45,000元。圖／香奈兒提供
黑色小牛漆皮樂福鞋，45,000元。圖／香奈兒提供
拋光皮革無帶便鞋，34,500元。圖／Prada提供
拋光皮革無帶便鞋，34,500元。圖／Prada提供
拋光皮革無帶便鞋，34,500元。圖／Prada提供
拋光皮革無帶便鞋，34,500元。圖／Prada提供
Tod's Kate黑色皮革粗跟鞋，32,700元。圖／迪生提供
Tod's Kate黑色皮革粗跟鞋，32,700元。圖／迪生提供
Prada這幾年積極強調三角Logo的魅力，旗下一雙拋光皮革橡膠厚底樂福鞋就是搭配這樣簡單的設計細節，成為IG上熱門的穿搭單品。圖／摘自IG
Prada這幾年積極強調三角Logo的魅力，旗下一雙拋光皮革橡膠厚底樂福鞋就是搭配這樣簡單的設計細節，成為IG上熱門的穿搭單品。圖／摘自IG
Prada這幾年積極強調三角Logo的魅力，旗下一雙拋光皮革橡膠厚底樂福鞋就是搭配這樣簡單的設計細節，成為IG上熱門的穿搭單品。圖／摘自IG
Prada這幾年積極強調三角Logo的魅力，旗下一雙拋光皮革橡膠厚底樂福鞋就是搭配這樣簡單的設計細節，成為IG上熱門的穿搭單品。圖／摘自IG
在去年發表的香奈兒2021春夏系列大秀中，就可以看到許多模特兒們穿上樂福鞋，簡約的中性風格非常好搭配造型。圖／香奈兒提供
在去年發表的香奈兒2021春夏系列大秀中，就可以看到許多模特兒們穿上樂福鞋，簡約的中性風格非常好搭配造型。圖／香奈兒提供
拋光皮革無帶便鞋，34,500元。圖／Prada提供
拋光皮革無帶便鞋，34,500元。圖／Prada提供
香奈兒品牌大使權志龍GD在IG上po出一張不露臉的穿搭照，當中曝光的CHANEL金屬字體釦飾樂福鞋也隨之成為新的熱門單品。圖／摘自IG
香奈兒品牌大使權志龍GD在IG上po出一張不露臉的穿搭照，當中曝光的CHANEL金屬字體釦飾樂福鞋也隨之成為新的熱門單品。圖／摘自IG
Prada這幾年積極強調三角Logo的魅力，旗下一雙拋光皮革橡膠厚底樂福鞋就是搭配這樣簡單的設計細節，成為IG上熱門的穿搭單品。圖／摘自IG
Prada這幾年積極強調三角Logo的魅力，旗下一雙拋光皮革橡膠厚底樂福鞋就是搭配這樣簡單的設計細節，成為IG上熱門的穿搭單品。圖／摘自IG
Tod's Kate黑色皮革樂福鞋，28,300元。圖／迪生提供
Tod's Kate黑色皮革樂福鞋，28,300元。圖／迪生提供
Prada這幾年積極強調三角Logo的魅力，旗下一雙拋光皮革橡膠厚底樂福鞋就是搭配這樣簡單的設計細節，成為IG上熱門的穿搭單品。圖／摘自IG
Prada這幾年積極強調三角Logo的魅力，旗下一雙拋光皮革橡膠厚底樂福鞋就是搭配這樣簡單的設計細節，成為IG上熱門的穿搭單品。圖／摘自IG
海軍藍麂皮樂福鞋，32,100元。圖／香奈兒提供
海軍藍麂皮樂福鞋，32,100元。圖／香奈兒提供
米色麂皮樂福鞋，32,100元。圖／香奈兒提供
米色麂皮樂福鞋，32,100元。圖／香奈兒提供
白色小牛漆皮樂福鞋，45,000元。圖／香奈兒提供
白色小牛漆皮樂福鞋，45,000元。圖／香奈兒提供
貝拉哈蒂德穿Prada橡膠厚底樂福鞋上街。圖／摘自footwearnews.com
貝拉哈蒂德穿Prada橡膠厚底樂福鞋上街。圖／摘自footwearnews.com
在鞋跟後方還配有一個小雙C Logo，暗藏驚喜。圖／香奈兒提供
在鞋跟後方還配有一個小雙C Logo，暗藏驚喜。圖／香奈兒提供

香奈兒 模特兒 品牌

延伸閱讀

貝拉哈蒂德走MK「就是要開高衩」百老匯大秀 高圓圓隔空看秀穿得真居家

53歲仍保有少女身材！妮可基嫚透視禮服光一打性感曲線全都露

在MUGLER大秀上演濕身秀的是她！最美跨性別模特兒Hunter Schafer被譽為靈魂錯置的天使

貝拉哈蒂德霸氣裸上身走秀面不改色！胸前一條黑布遮雪乳南半球線條全都露

相關新聞

熱賣到缺貨 跟著貝拉哈蒂德、GD一起換上樂福鞋吧！

如果說今年春夏要挑一雙必備的鞋型，那麼「樂福鞋」絕對就是首選！在去年發表的香奈兒2021春夏系列大秀中，就可以看到許多模...

因為媽媽像鑽石璀璨動人！母親節珠寶閃耀愛的光芒

現代的女性就如同鑽石，在日常生活中需要同時扮演的諸多角瑟，彷彿鑽石的切面般，能閃爍出更璀璨的光芒。天然鑽石內蘊的光彩也正...

添好運、香雞城小七吃得到 77乳加巧克力也變身新甜點

超商聯名甜點再一發，77乳加巧克力的經典風味在7-ELEVEN隨時都能回味！巧克力與花生的不敗組合，變身全新聯名甜點，7...

辣穿印花豹紋洋裝 超美瑞莎自稱「時間管理大師」

母親節即將到來，許多人會趁這個機會帶媽媽去逛街、添購新衣服。春夏時節粉嫩亮色、印花元素特別討喜，媽媽穿上身也更顯年輕。

好想去日本怎麼辦？就來華山愛手創日本手作祭吧！

全球爆發新冠肺炎疫情以來，在天上飛的日子變得更加艱難，日本一直是台灣人最熱衷的旅遊目的地之一，你是否不斷在心中吶喊著：好想念日本！真想大口吃日本美食！甚麼時候才可以去日本玩嗎？你的心聲愛手創聽見了！睽違兩年，每年夏季必參加的手作盛事，愛手創攜手日本CONNECT-ASIA共同打造的日本手作祭典將於6月11日至6月14日，為期四天於台北華山1914文創產業園區舉辦。喜歡日本文化、文創手作，或是三五好友揪出遊的你絕不容錯過。

超佛心！三星旗艦機誤植1折價 全國電子：秉持善意全數出貨

5月2日清晨全國電子購物網站發生三星最新旗艦機Galaxy S21手機商品標價錯誤事件，原價27,900元的新機只要1折...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。