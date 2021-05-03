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熱賣到缺貨 跟著貝拉哈蒂德、GD一起換上樂福鞋吧！
如果說今年春夏要挑一雙必備的鞋型，那麼「樂福鞋」絕對就是首選！在去年發表的香奈兒2021春夏系列大秀中，就可以看到許多模特兒們穿上樂福鞋，簡約的中性風格非常好搭配造型，單穿或是配襪子各有不同姿態。而其他品牌像是Prada、Tod's等，也都有新款的樂福鞋單品，更在IG上掀起洗版熱潮，越看越生火！
其實從去年底開始，香奈兒的一雙菱格紋搭大雙C Logo裝飾樂福鞋就成為了眾時尚達人們的新寵兒，而後來香奈兒品牌大使權志龍GD在IG上po出一張不露臉的穿搭照，當中曝光的另一雙CHANEL金屬字體釦飾樂福鞋也隨之成為新的熱門單品，這雙鞋在鞋跟後方還配有一個小雙C Logo，暗藏驚喜。上述這兩雙都是較為厚實的款式，而香奈兒2021春夏秀上模特兒穿的則是比較輕薄的設計，搭配鞋面側邊的小型雙C Logo，優雅百搭，同樣也是當季人氣商品，提供麂皮、小羊皮款式。
而Prada這幾年積極強調三角Logo的魅力，旗下一雙拋光皮革橡膠厚底樂福鞋就是搭配這樣簡單的設計細節，成為IG上熱門的穿搭單品。包括名模貝拉哈蒂德、小賈斯汀老婆海莉比伯等人都擁有這雙鞋，怎麼搭都好看，輕鬆打造帥氣、率性的風格，目前黑色款在官網全數缺貨，僅有白色還有少量尺寸的庫存。另外，Tod's這兩季才推出的飾釦Kate系列，也有不同跟高的樂福鞋可以選擇。
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