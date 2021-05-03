添好運、香雞城小七吃得到 77乳加巧克力也變身新甜點

超商聯名甜點再一發，77乳加巧克力的經典風味在7-ELEVEN隨時都能回味！巧克力與花生的不敗組合，變身全新聯名甜點，7-ELEVEN將從5月5日起於超過6,000間門市，推出3款以77乳加巧克力醬、花生醬製作的獨家話題甜點，包含花生巧克力雙餡蛋糕捲、花生可可大福、巧克力鮮奶油雙餡泡芙；另外，目前已於超過500間門市限定販售的「熱壓吐司」，也將同步推出全新「乳加巧克力」口味，復刻經典國民商品乳加巧克力風味，以內餡濃郁巧克力加上脆粒花生，搭配現烤口感焦脆的吐司，無論早餐或午茶甜點、宵夜，都可到7-ELEVEN隨時享用現壓美味，是不可錯過的超商隱藏美食。

而在今年初悄悄登場的「現烤哈燒專櫃」，目前也已於全台11間指定門市24小時限定販售中。7-ELEVEN觀察到「現烤哈燒專櫃」各式雞肉料理相當受到消費者喜愛，目前TOP 5熱銷品項中即有3款為雞肉料理，分別是：炭火雞腿串燒、日式醬燒雞腿排、21香草烤棒腿，因此特別自5月5日起攜手著名港式點心專門店「添好運」、台式手扒雞專門店「香雞城」再推出兩款品牌人氣爆棚商品，包括經典必吃的添好運酥皮焗叉燒包，以及童年回憶香雞城醬烤香雞腿，共有10款不同風味現烤熟食，讓消費者到超商一站就能吃到多樣化的美味小吃。 添好運酥皮焗叉燒包，49元。圖／7-ELEVEN提供 香雞城醬烤香雞腿，售價60元。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN目前於全台11家門市推出「現烤哈燒專櫃」，販售多款現烤熱食、點心。記者黃筱晴／攝影