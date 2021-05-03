快訊

台中2歲男童遭折疊桌夾胸 送醫後宣告不治

台積電寶山一期工地又傳意外 電桿砸死28歲女工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因為媽媽像鑽石璀璨動人！母親節珠寶閃耀愛的光芒

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
DE BEERS Dewdrop系列18K白金鑽石圓牌吊墜項鍊，11萬7,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Dewdrop系列18K白金鑽石圓牌吊墜項鍊，11萬7,000元。圖／DE BEERS提供

現代的女性就如同鑽石，在日常生活中需要同時扮演的諸多角瑟，彷彿鑽石的切面般，能閃爍出更璀璨的光芒。天然鑽石內蘊的光彩也正如每一位母親，溫柔而耀眼，也難怪鑽石是母親節最受歡迎的禮物。

以鑽石聞名的DE BEERS，經典單鑽系列珠寶，均由專家逐顆精心手工挑選並量身訂製切割，引出每顆鑽石獨一無二的美。Dewdrop系列以每一顆圓形明亮式鑽石比擬露珠，寓意嶄新開始及無限可能，設計風格靈動，璀璨優雅。法國皇室珠寶品牌CHAUMET，全新Joséphine Ronde d’Aigrettes系列的華麗珠寶，則是以圓形明亮式鑽石組成Joséphine系列經典的梨形形狀，保留設計辨識度的同時也同時閃爍明亮圓鑽最耀眼的火光，偶爾點綴海藍寶石，價格也是Joséphine系列中最容易入手的。

針對喜歡蒔花養草的母親，則可挑選以大自然為靈感的珠寶，讓媽媽把心愛的植物戴上身。Tiffany Victoria™系列藤蔓與花簇造型鑽飾，以鑽石光芒為靈感，精緻切工打造鑽石迷人光澤，閃閃發光。綴有彩色寶石與鑽石的寶格麗（BVLGARI）Fiorever系列鑽石項鍊，則以象徵幸福喜悅的8瓣花與熱情奔放的義式設計，讚頌母愛溫柔且永恆的守護。

不過有時候，想了半天，還是會覺得一顆真誠的心最能直接表達為人子女的情感。以心型圖案為品牌經典的瑞士蕭邦（CHOPARD）L’Heure du Diamant項鍊吊墜以最能引進光線的爪鑲技術，將璀璨鑽石圍繞成心型圖案，讓深切的關懷與祝福顯得高貴典雅。來自法國的現代珠寶品牌斐登（FRED），Pretty Woman系列珠寶靈感來自「心心相印」，摩登優雅的心形圖案，讓母親能隨時將心意貼在心口。

Tiffany Victoria系列鉑金鑲鑽藤蔓圈型項鍊，27萬2,000元；鉑金鑲鑽耳環，38萬1,000元。圖／TIFFANY提供
Tiffany Victoria系列鉑金鑲鑽藤蔓圈型項鍊，27萬2,000元；鉑金鑲鑽耳環，38萬1,000元。圖／TIFFANY提供
DE BEERS Dewdrop系列18K玫瑰金鑽石圈形耳環，12萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Dewdrop系列18K玫瑰金鑽石圈形耳環，12萬元。圖／DE BEERS提供
CHAUMET Joséphine Ronde d'Aigrettes系列18K白金鑲鑽與海水藍寶石項鍊，15萬9,000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Joséphine Ronde d'Aigrettes系列18K白金鑲鑽與海水藍寶石項鍊，15萬9,000元。圖／CHAUMET提供
FRED Pretty Woman系列18K白金全鋪鑽迷你款戒指，78,800元。圖／FRED提供
FRED Pretty Woman系列18K白金全鋪鑽迷你款戒指，78,800元。圖／FRED提供
BVLGARI Fiorever系列玫瑰金鑽石項鍊，18萬7,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Fiorever系列玫瑰金鑽石項鍊，18萬7,500元。圖／寶格麗提供
CHAUMET Joséphine Ronde d'Aigrettes系列18K白金鑲鑽耳環，19萬3,000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Joséphine Ronde d'Aigrettes系列18K白金鑲鑽耳環，19萬3,000元。圖／CHAUMET提供
DE BEERS Dewdrop系列18K白金單行鑽石手環，23萬4,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Dewdrop系列18K白金單行鑽石手環，23萬4,000元。圖／DE BEERS提供
FRED Pretty Woman系列珠寶靈感來自「心心相印」。圖／FRED提供
FRED Pretty Woman系列珠寶靈感來自「心心相印」。圖／FRED提供
BVLGARI Fiorever系列鑽石項鍊，10萬9,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Fiorever系列鑽石項鍊，10萬9,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Fiorever系列白K金鑽戒，48萬8,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Fiorever系列白K金鑽戒，48萬8,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Fiorever系列項鍊，備有不同寶石與大小的設計可供選擇。圖／寶格麗提供
BVLGARI Fiorever系列項鍊，備有不同寶石與大小的設計可供選擇。圖／寶格麗提供

鑽石 珠寶 品牌 母親節

延伸閱讀

配合母親節 國民黨周日舉辦寵愛媽咪、響應828公投活動

來南投過母親節 賞螢、賞花還有原民風慶生會

送媽媽時尚又實用！卡地亞、寶格麗經典包鮮豔揹上身

卡地亞、寶格麗、蕭邦... 母親節「表」心意 經典不敗

相關新聞

熱賣到缺貨 跟著貝拉哈蒂德、GD一起換上樂福鞋吧！

如果說今年春夏要挑一雙必備的鞋型，那麼「樂福鞋」絕對就是首選！在去年發表的香奈兒2021春夏系列大秀中，就可以看到許多模...

因為媽媽像鑽石璀璨動人！母親節珠寶閃耀愛的光芒

現代的女性就如同鑽石，在日常生活中需要同時扮演的諸多角瑟，彷彿鑽石的切面般，能閃爍出更璀璨的光芒。天然鑽石內蘊的光彩也正...

添好運、香雞城小七吃得到 77乳加巧克力也變身新甜點

超商聯名甜點再一發，77乳加巧克力的經典風味在7-ELEVEN隨時都能回味！巧克力與花生的不敗組合，變身全新聯名甜點，7...

辣穿印花豹紋洋裝 超美瑞莎自稱「時間管理大師」

母親節即將到來，許多人會趁這個機會帶媽媽去逛街、添購新衣服。春夏時節粉嫩亮色、印花元素特別討喜，媽媽穿上身也更顯年輕。

好想去日本怎麼辦？就來華山愛手創日本手作祭吧！

全球爆發新冠肺炎疫情以來，在天上飛的日子變得更加艱難，日本一直是台灣人最熱衷的旅遊目的地之一，你是否不斷在心中吶喊著：好想念日本！真想大口吃日本美食！甚麼時候才可以去日本玩嗎？你的心聲愛手創聽見了！睽違兩年，每年夏季必參加的手作盛事，愛手創攜手日本CONNECT-ASIA共同打造的日本手作祭典將於6月11日至6月14日，為期四天於台北華山1914文創產業園區舉辦。喜歡日本文化、文創手作，或是三五好友揪出遊的你絕不容錯過。

超佛心！三星旗艦機誤植1折價 全國電子：秉持善意全數出貨

5月2日清晨全國電子購物網站發生三星最新旗艦機Galaxy S21手機商品標價錯誤事件，原價27,900元的新機只要1折...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。