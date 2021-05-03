因為媽媽像鑽石璀璨動人！母親節珠寶閃耀愛的光芒

現代的女性就如同鑽石，在日常生活中需要同時扮演的諸多角瑟，彷彿鑽石的切面般，能閃爍出更璀璨的光芒。天然鑽石內蘊的光彩也正如每一位母親，溫柔而耀眼，也難怪鑽石是母親節最受歡迎的禮物。

以鑽石聞名的DE BEERS，經典單鑽系列珠寶，均由專家逐顆精心手工挑選並量身訂製切割，引出每顆鑽石獨一無二的美。Dewdrop系列以每一顆圓形明亮式鑽石比擬露珠，寓意嶄新開始及無限可能，設計風格靈動，璀璨優雅。法國皇室珠寶品牌CHAUMET，全新Joséphine Ronde d’Aigrettes系列的華麗珠寶，則是以圓形明亮式鑽石組成Joséphine系列經典的梨形形狀，保留設計辨識度的同時也同時閃爍明亮圓鑽最耀眼的火光，偶爾點綴海藍寶石，價格也是Joséphine系列中最容易入手的。

針對喜歡蒔花養草的母親，則可挑選以大自然為靈感的珠寶，讓媽媽把心愛的植物戴上身。Tiffany Victoria™系列藤蔓與花簇造型鑽飾，以鑽石光芒為靈感，精緻切工打造鑽石迷人光澤，閃閃發光。綴有彩色寶石與鑽石的寶格麗（BVLGARI）Fiorever系列鑽石項鍊，則以象徵幸福喜悅的8瓣花與熱情奔放的義式設計，讚頌母愛溫柔且永恆的守護。