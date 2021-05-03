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這威士忌就該搭烤布蕾！格蘭花格17年精裝版換裝上市
喜歡鹹甜奶油味的「奶油控」請注意，擁有極少見獨特香甜奶油風味的格蘭花格17年精裝版已換裝上市。該酒款不管搭配白醬義大利麵、千層蛋糕、奶油餅乾或烤布蕾，都能夠提升口感層次，讓你享受到雪莉桶威士忌的美好風味。
格蘭花格17年精裝版堅持使用最穩定的Oloroso雪莉桶熟成，過程中絕無換桶及過桶，保留雪莉桶特有的香甜和辛香料，又能過濾部分甜膩，口感滑順耐飲，擁有豐富的味覺層次，在一群重口味雪莉威士忌中更顯與眾不同。
全新包裝的格蘭花格17年單一麥芽威士忌精裝版，主體色調取自於原始酒標上代表奶油形象的暖橘色作為主軸發想，加以轉化為更加亮眼且獨特的熔岩橘色，特別描繪出代表六代家族的斯貝河圖騰，盒身右側更藏有六代掌門人的全名，象徵格蘭花格酒款的生命泉源及創立初衷，也代表百年傳承只為帶給威士忌愛好者最高品質的佳釀。
格蘭花格17年單一麥芽威士忌精裝版獨特的香甜奶油風味，為喜歡清爽口感、滑順耐飲的雪莉威士忌愛好者，增加最不一樣的新選擇，甚至對於想初嘗威士忌烈酒的女生，也是特別適合的入門款輕雪莉，帶著不同以往的情緒氛圍，享用「最不一樣的雪莉威士忌」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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