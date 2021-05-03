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辣穿印花豹紋洋裝 超美瑞莎自稱「時間管理大師」

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
瑞莎示範Blumarine春夏系列。圖／Blumarine提供
瑞莎示範Blumarine春夏系列。圖／Blumarine提供

母親節即將到來，許多人會趁這個機會帶媽媽去逛街、添購新衣服。春夏時節粉嫩亮色、印花元素特別討喜，媽媽穿上身也更顯年輕。

女星瑞莎除了媽媽身分，平日更是演員、模特兒，以及韻律體操教練。最近她為義大利時尚品牌Blumarine拍攝春夏新裝穿搭照，用一系列充滿春夏氣息的印花、粉嫩色單品展現柔美與甜美的女人味。她在拍攝空檔也分享自己在多重身分下如何分配時間保持生活平衡，周一到周四被工作及韻律體操佔滿，但周五是與老公的約會日，周六是和女兒的親密時光，週日則為家庭日，嚴格執行不隨便妥協，笑稱自己是「時間管理大師」。

另一媽咪女星Melody，在主持的節目中也經常展示符合潮流的穿搭造型，像是最近就示範了Club Monaco春夏玫瑰粉西裝短裙套裝，清爽的配色俐落又充滿活力，搭配公主頭也很有減齡效果。而曹格的時尚老婆吳速玲，同樣也嘗試了Club Monaco春夏西裝，不過她選擇的是亮白光滑絲緞面的西裝外套搭配寬褲，巧妙搭配涼鞋，在看起來中性帥氣的風格中不失度假的輕鬆慵懶感。

瑞莎示範Blumarine春夏系列。圖／Blumarine提供
瑞莎示範Blumarine春夏系列。圖／Blumarine提供
瑞莎示範Blumarine春夏系列。圖／Blumarine提供
瑞莎示範Blumarine春夏系列。圖／Blumarine提供
Melody穿Club Monaco春夏玫瑰粉西裝短裙套裝，清爽的配色俐落又充滿活力。圖／Club Monaco提供
Melody穿Club Monaco春夏玫瑰粉西裝短裙套裝，清爽的配色俐落又充滿活力。圖／Club Monaco提供
瑞莎示範Blumarine春夏系列。圖／Blumarine提供
瑞莎示範Blumarine春夏系列。圖／Blumarine提供
吳速玲穿Club Monaco春夏亮白光滑絲緞面的西裝外套搭配寬褲，巧妙搭配涼鞋，在看起來中性帥氣的風格中不失度假的輕鬆慵懶感。圖／Club Monaco提供
吳速玲穿Club Monaco春夏亮白光滑絲緞面的西裝外套搭配寬褲，巧妙搭配涼鞋，在看起來中性帥氣的風格中不失度假的輕鬆慵懶感。圖／Club Monaco提供
瑞莎示範Blumarine春夏系列。圖／Blumarine提供
瑞莎示範Blumarine春夏系列。圖／Blumarine提供
瑞莎示範Blumarine春夏系列。圖／Blumarine提供
瑞莎示範Blumarine春夏系列。圖／Blumarine提供

西裝 母親節 瑞莎

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