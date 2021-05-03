辣穿印花豹紋洋裝 超美瑞莎自稱「時間管理大師」

母親節即將到來，許多人會趁這個機會帶媽媽去逛街、添購新衣服。春夏時節粉嫩亮色、印花元素特別討喜，媽媽穿上身也更顯年輕。

女星瑞莎除了媽媽身分，平日更是演員、模特兒，以及韻律體操教練。最近她為義大利時尚品牌Blumarine拍攝春夏新裝穿搭照，用一系列充滿春夏氣息的印花、粉嫩色單品展現柔美與甜美的女人味。她在拍攝空檔也分享自己在多重身分下如何分配時間保持生活平衡，周一到周四被工作及韻律體操佔滿，但周五是與老公的約會日，周六是和女兒的親密時光，週日則為家庭日，嚴格執行不隨便妥協，笑稱自己是「時間管理大師」。