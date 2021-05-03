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超佛心！三星旗艦機誤植1折價 全國電子：秉持善意全數出貨

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
5月2日清晨全國電子購物網站發生三星最新旗艦機Galaxy S21手機商品標價錯誤事件。圖／台灣三星電子提供
5月2日清晨全國電子購物網站發生三星最新旗艦機Galaxy S21手機商品標價錯誤事件。圖／台灣三星電子提供

5月2日清晨全國電子購物網站發生三星最新旗艦機Galaxy S21手機商品標價錯誤事件，原價27,900元的新機只要1折價就能買到。事隔一天，全國電子發出聲明，表示因操作失誤而錯標特定商品價格，但經評估後損失在可控範圍內，因此仍秉持善意出貨予所有參與訂購之消費者。

據有成功訂購的民眾表示，半夜睡不著起來打電動，看到有社團分享消息立刻跟著嘗試下單。當天包括8G/128GB及8G/256GB規格的賣場都標錯價，8G/256GB原價27,900元，錯標成2,790元，8G/128GB原價25,900元，錯標成6,890元，但在下單成功後賣場就消失了。

全國電子表示，「因購物網站系統設有偵錯機制，發現後已自動下架處理，經評估後損失在可控範圍內。因本次價格錯標係明顯可知的錯誤，本公司雖保有接受與否之權利，仍願秉持善意，按照錯標之價格出貨予參與訂購之消費者。」

半夜睡不著意外下單成功的讀者表示，結完帳發現賣場已經消失，自己都不知道到底怎麼買到的。圖／讀者提供
半夜睡不著意外下單成功的讀者表示，結完帳發現賣場已經消失，自己都不知道到底怎麼買到的。圖／讀者提供
全國電子今發出聲明，表示將秉持善意出貨予所有參與訂購之消費者。圖／全國電子提供
全國電子今發出聲明，表示將秉持善意出貨予所有參與訂購之消費者。圖／全國電子提供

購物網 標錯價

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