超佛心！三星旗艦機誤植1折價 全國電子：秉持善意全數出貨

5月2日清晨全國電子購物網站發生三星最新旗艦機Galaxy S21手機商品標價錯誤事件，原價27,900元的新機只要1折價就能買到。事隔一天，全國電子發出聲明，表示因操作失誤而錯標特定商品價格，但經評估後損失在可控範圍內，因此仍秉持善意出貨予所有參與訂購之消費者。

據有成功訂購的民眾表示，半夜睡不著起來打電動，看到有社團分享消息立刻跟著嘗試下單。當天包括8G/128GB及8G/256GB規格的賣場都標錯價，8G/256GB原價27,900元，錯標成2,790元，8G/128GB原價25,900元，錯標成6,890元，但在下單成功後賣場就消失了。