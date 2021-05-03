到農航所申購航照圖就送康乃馨 每天限量50支
母親節將至，林務局農林航空測量所今天表示，將推出溫馨花禮快閃活動，5月6日及7日這二天臨櫃申購航照圖民眾，都有機會免費獲得康乃馨，每天限量50支，送完為止。
農航所表示，一直為提升售圖服務而努力，提供「中午不打烊」、「網路先預約，現場免等待」的便民服務，在圖款部分，可用現金、悠遊卡及信用卡繳費，信用卡的刷卡手續費還由農航所完全吸收。另外，使用具有NFC功能的智慧型手機或手錶綁定信用卡的行動支付方式（如Apple Pay、Google Pay或Samsung Pay）也可以。
農航所說，溫馨花禮快閃活動已經進入倒數計時，農航所的售圖時間為周一至周五上午8時30分至下5時；交通位置鄰近捷運小南門站及中正紀念堂站，機關門口亦設有公車站牌及YouBike站點，建議多利用大眾交通工具。
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