慶OPEN POINT會員破1,300萬「行動隨時取」線上支付最高回饋13%

競爭對手來勢洶洶，讓7-ELEVEN的數位會員服務終於動起來，去年大幅更新OPEN POINT App，以「跨通路會員制」、「多元支付整合」、「點數如貨幣」3大策略，集結集團力量加速深耕「熟客生態圈」，15個月內達成會員數翻倍成長、吸粉650萬。

為歡慶OPEN POINT破1,300萬會員，7-ELEVEN宣布5月5日起至5月18日期間，不論新舊會員，首次購買行動隨時取架上商品、選擇線上支付即可享有3% OPEN POINT點數回饋，5月7日至9日期間線上購買更可享有13%加碼回饋（活動期間每位會員帳號限首購回饋乙次、最高限回饋100 OPEN POINT點數），另有「連續5天喝CITY系列飲品送韓國Sweetory葡萄QQ巧克力球」雙重好禮送活動，並加碼推出5月7日至5月9日母親節期間至門市購買指定商品滿150元，並使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包結帳可立即享8.8折優惠。