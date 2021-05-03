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慶OPEN POINT會員破1,300萬「行動隨時取」線上支付最高回饋13%

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
慶OPEN POINT破1,300萬會員，行動隨時取線上支付最高回饋13%，活動5月5日起開跑。圖／7-ELEVEN提供
慶OPEN POINT破1,300萬會員，行動隨時取線上支付最高回饋13%，活動5月5日起開跑。圖／7-ELEVEN提供

競爭對手來勢洶洶，讓7-ELEVEN的數位會員服務終於動起來，去年大幅更新OPEN POINT App，以「跨通路會員制」、「多元支付整合」、「點數如貨幣」3大策略，集結集團力量加速深耕「熟客生態圈」，15個月內達成會員數翻倍成長、吸粉650萬。

為歡慶OPEN POINT破1,300萬會員，7-ELEVEN宣布5月5日起至5月18日期間，不論新舊會員，首次購買行動隨時取架上商品、選擇線上支付即可享有3% OPEN POINT點數回饋，5月7日至9日期間線上購買更可享有13%加碼回饋（活動期間每位會員帳號限首購回饋乙次、最高限回饋100 OPEN POINT點數），另有「連續5天喝CITY系列飲品送韓國Sweetory葡萄QQ巧克力球」雙重好禮送活動，並加碼推出5月7日至5月9日母親節期間至門市購買指定商品滿150元，並使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包結帳可立即享8.8折優惠。

而看準消費者輕食搭飲品需求，即日起另推出「OPEN開心餐」加贈點活動，推出全新組合餐精選麵包、三明治、加熱飯糰等商品，凡選購貼標品項搭配指定CITY CAFE飲品、冷藏飲料可享45/55/65元組合優惠價，人氣商品包含阜杭豆漿經典飯糰、網路好評不斷的天香樓mini辣炒雞烤飯糰等超過30款輕食可供選擇，6月2日前OPEN POINT會員購買再加碼贈5點OPEN POINT點數。

7-ELEVEN即日起推出「OPEN開心餐」，6月2日前OPEN POINT會員購買加碼贈5點OPEN POINT點數。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起推出「OPEN開心餐」，6月2日前OPEN POINT會員購買加碼贈5點OPEN POINT點數。圖／7-ELEVEN提供
看準母親節孝親送禮需求，7-ELEVEN自5月7日至5月9日祭出「LOVE MOM」限定活動，活動期間至門市購買指定商品滿150元並使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包結帳可立即享8.8折優惠。圖／7-ELEVEN提供
看準母親節孝親送禮需求，7-ELEVEN自5月7日至5月9日祭出「LOVE MOM」限定活動，活動期間至門市購買指定商品滿150元並使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包結帳可立即享8.8折優惠。圖／7-ELEVEN提供
自5月5日至5月18日止使用OPEN POINT APP行動隨時取連續5天喝CITY系列，即可獲得韓國Sweetory葡萄QQ巧克力球兌換券。圖／7-ELEVEN提供
自5月5日至5月18日止使用OPEN POINT APP行動隨時取連續5天喝CITY系列，即可獲得韓國Sweetory葡萄QQ巧克力球兌換券。圖／7-ELEVEN提供

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