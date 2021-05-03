好想去日本怎麼辦？就來華山愛手創日本手作祭吧！

全球爆發新冠肺炎疫情以來，在天上飛的日子變得更加艱難，日本一直是台灣人最熱衷的旅遊目的地之一，你是否不斷在心中吶喊著：好想念日本！真想大口吃日本美食！甚麼時候才可以去日本玩嗎？你的心聲愛手創聽見了！睽違兩年，每年夏季必參加的手作盛事，愛手創攜手日本CONNECT-ASIA共同打造的日本手作祭典將於6月11日至6月14日，為期四天於台北華山1914文創產業園區舉辦。喜歡日本文化、文創手作，或是三五好友揪出遊的你絕不容錯過。

2020愛手創日本手作祭活動照片。圖／欣宸國際提供 2020愛手創日本手作祭活動照片。圖／欣宸國際提供

引領台灣手作界日台交流風潮的日本手作職人創意市集，今年升級再出發，愛手創整合活動Level up，藉由與CONNECT ASIA 的合作，將日本職人作品引進台灣，透過與職人連線使觀展者可以更加了解作品製作過程與創作理念，實現線上與線下、虛與實結合的跨國交流，會場佈滿日式場景、屋台美食、美味刨冰等…營造出經典的日本祭典風味，讓您彷彿走入任意門，一步置身日本，全新體驗市集展場活動、營造最棒的日式祭典就在「2021年愛手創日本手作祭 ISHANDS 日本手つくり祭」。現在購買預售票即享最多58折優惠唷！購票請上 udn售票網 ，詳情請洽 活動官網 、 官方粉絲團 。