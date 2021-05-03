文森佐粉絲朝聖起來！ 宋仲基愛表HUBLOT旗艦店101開幕

LVMH集團旗下最潮的製表品牌宇舶表（HUBLOT），於2020年歡慶品牌創立40週年，為迎接這個別具意義的里程碑，品牌呈獻全新形象，從巴黎、日內瓦、紐約第5大道、倫敦的新邦德街、香港到東京銀座開始，重要專賣店紛紛轉換店裝，如今位於台北101購物中心的全台唯一旗艦店，也於近日全新改裝開幕。店中更陳設多款熱播韓劇「黑道律師文森佐」中男神宋仲基配戴的HUBLOT腕表，吸引許多粉絲專程朝聖。

全新形象的宇舶台北專賣店，設計靈感秉持品牌精神「融合的藝術」，正門由鋸齒切割鏡面不銹鋼，營造日夜閃耀奢華的效果。內裝融合多元材料，靈感來自標誌性的Big Bang系列。為迎接嶄新的店面，瑞士總廠更特別優先提供2021新品如主打款Big Bang Unico Integral陶瓷鍊帶計時碼表全系列，以及全新Big Bang One Click 33毫米腕表，讓品牌貴賓能優先鑑賞選購。