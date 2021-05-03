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文森佐粉絲朝聖起來！ 宋仲基愛表HUBLOT旗艦店101開幕

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Spirit Of Big Bang鈦金藍計時碼表，68萬4,000元。圖／宇舶表提供
Spirit Of Big Bang鈦金藍計時碼表，68萬4,000元。圖／宇舶表提供

LVMH集團旗下最潮的製表品牌宇舶表（HUBLOT），於2020年歡慶品牌創立40週年，為迎接這個別具意義的里程碑，品牌呈獻全新形象，從巴黎、日內瓦、紐約第5大道、倫敦的新邦德街、香港到東京銀座開始，重要專賣店紛紛轉換店裝，如今位於台北101購物中心的全台唯一旗艦店，也於近日全新改裝開幕。店中更陳設多款熱播韓劇「黑道律師文森佐」中男神宋仲基配戴的HUBLOT腕表，吸引許多粉絲專程朝聖。

全新形象的宇舶台北專賣店，設計靈感秉持品牌精神「融合的藝術」，正門由鋸齒切割鏡面不銹鋼，營造日夜閃耀奢華的效果。內裝融合多元材料，靈感來自標誌性的Big Bang系列。為迎接嶄新的店面，瑞士總廠更特別優先提供2021新品如主打款Big Bang Unico Integral陶瓷鍊帶計時碼表全系列，以及全新Big Bang One Click 33毫米腕表，讓品牌貴賓能優先鑑賞選購。

除了剛發表的新品，因男神宋仲基在熱播韓劇「黑道律師文森佐」劇中和個人IG上配戴的多款宇舶表，也成為許多粉絲詢問的熱賣款，尤其是經典融合系列的皇金腕表，甚至還有特地來選購男神著用款的男性粉絲，也意外讓該開幕的台北專賣店成為影迷們朝聖之地。

HUBLOT位於台北101 購物中心的全台唯一旗艦店。圖／宇舶表提供
HUBLOT位於台北101 購物中心的全台唯一旗艦店。圖／宇舶表提供
經典融合系列皇金綠面腕表，73萬元。圖／宇舶表提供
經典融合系列皇金綠面腕表，73萬元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Integral陶瓷鍊帶計時碼表，各71萬7,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Integral陶瓷鍊帶計時碼表，各71萬7,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT位於台北101 購物中心的全台唯一旗艦店。圖／宇舶表提供
HUBLOT位於台北101 購物中心的全台唯一旗艦店。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Integral陶瓷鍊帶計時碼表與Big Bang One Click 33毫米皇金鑽表，各71萬7,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Integral陶瓷鍊帶計時碼表與Big Bang One Click 33毫米皇金鑽表，各71萬7,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT位於台北101 購物中心的全台唯一旗艦店。圖／宇舶表提供
HUBLOT位於台北101 購物中心的全台唯一旗艦店。圖／宇舶表提供
Big Bang精鋼陶瓷計時碼表，42萬2,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang精鋼陶瓷計時碼表，42萬2,000元。圖／宇舶表提供

品牌 腕表 黑道

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