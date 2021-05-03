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最有餐桌感的便當盒 RONDE 陶瓷便當盒完美融入生活

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
圖 / TOAST
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便當，在台灣的飲食文化中一直佔有重要的地位，但便當盒的設計需要更多重視；TOAST作為台灣土生土長的家居設計品牌，促進生活道具的美感與使用的幸福感，是品牌努力的最大目標。最近上市的RONDE好速洗陶瓷便當盒具備便當盒所有該有的優點，更聚焦於用餐的美感，除了便當盒這個功能外，還能賦予更多的角色與情境使用，希望為大家帶來有別於用玻璃保鮮盒的便當選擇。

圖 / TOAST
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RONDE 好速洗陶瓷便當盒五大特點：

● 具食器安全，無塑化劑塑膠微粒

以最溫潤的陶瓷材質為本體，質感細緻好清洗，使用耐高溫的天然材質－醫療級矽膠，製作上蓋與防滲漏膠圈，所有材料安全無虞，無塑化劑無塑膠微粒。

● 矽膠配件、彈性束帶阻擋滲漏

RONDE陶瓷便當盒的主要材質為新骨瓷，屬於瓷器的一種，瓷器的吸水率小於0.5%，不易吸附湯汁不易染色，使用中性洗劑與海綿輕鬆洗淨，咕溜不留味。

● 全方位加熱，電鍋烤箱微波都OK

陶瓷與矽膠的材質組合適用於各種加熱方式，電鍋、微波爐、烤箱通通OK！矽膠上蓋更設計了透氣孔，不怕因加熱造成膨脹危險或難以開啟。

● 好洗不卡味，早早洗洗睡

矽膠上蓋與中間防滲膠圈，搭配彈性束帶，阻擋菜汁沒煩惱，束帶上還設計有可固定餐具的小隔間喔！

● 菜飯分層睡，品嘗更美味

RONDE上下分層的設計，從此飯菜河水不犯井水，保留原始滋味與口感

RONDE 好速洗陶瓷便當盒 不只是便當盒

● 最具餐桌感的便當盒

RONDE陶瓷便當盒，進的了廚房也上的了廳堂，端上餐桌也是質感絕佳的餐瓷，讓便當盒在家也能展示生活品味，充分發揮器皿價值

● 輕漬小菜，保鮮好幫手

陶瓷本體與矽膠上蓋，具備耐油、耐酸鹼、耐高低溫等特性，除了當保鮮盒保存食物之外，也是製作輕漬小菜、常備菜的好幫手喔！

● 是容器也是烹調器具

RONDE除了作為一個容器，也可以是製作蒸蛋、焗烤的料理道具，端上餐桌直接水噹噹！

● 堆疊收納提高家中坪效

生活在寸土寸金的都市裡，儲存空間怎樣都不夠，必須提高警覺聰明購物的你，入手的便當盒也必須身懷絕技

RONDE好速洗陶瓷便當盒5/16前有.設計獨家集購價$1080，詳情請見網站查詢。

便當

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