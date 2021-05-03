春水堂38歲生日 消費者對句有機會獨得52杯珍奶兌換券

以珍珠奶茶聞名的春水堂為慶祝38歲生日，特別推出一系列「春水時光機」活動，邀請顧客一同穿越古今、歡慶生日。20日單筆消費滿520元，加購小杯冰珍珠奶茶只要38元；寫出對句投稿，還有機會獨得52杯珍奶兌換券。

另外，即日起至31日，用餐客人可以在「生日慶版筷套」，寫下和「春水煮茶湯」的對句，接著用手機掃QR code投稿後，經審核通過即可參加「文人募集令」活動評選，有機會獨得52杯珍珠奶茶兌換券。

春水堂說，目前已有顧客發揮創意投稿，像是「來客齒留香」、「珍奶一級棒」、「慶生三十八」、「我來喝光光」等都讓十人分驚豔，也有忠實顧客加碼告白：「台中四維街，從小吃到大」。