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汐止遠雄廣場母親節推「iFG女神節」 餐飲也有滿千送百
新北市汐止遠雄廣場在母親節檔期，推出「iFG女神節」活動，明天起到9日化妝品、運動服飾、戶外用品等指定專櫃，提供滿額回饋優惠方案，並與6大銀行卡合作推出「滿額禮」，母親節有購物計畫民眾可列入選擇。
遠雄廣場表示，寵愛媽咪送禮若走實用路線，舒緩全身的按摩家電是首選，9日前1樓富士按摩椅當日單筆消費1000送100元FUJI商品券；高島當日單筆消費3000送500元購物金。
遠雄廣場1樓集雅社推薦過熱水蒸氣烘烤微波爐，兼具電鍋、微波爐、蒸爐、烤箱功能，並備有100項自動調理選單、240道食譜料理，讓做菜不再費時勞累，而是療癒輕鬆的美好時光。
遠雄「iFG女神節」3日至9日滿額禮，包括化妝品、運動服飾、戶外用品等指定專櫃當日累計滿3000送300；宜得利家居單日單筆滿5000送500；集雅社、富士按摩椅、高島單日單筆滿1萬送1000。今年首度加碼餐飲回饋，當日累計滿3000也送200。
銀行刷卡滿額禮部分，合庫、凱基、匯豐及中華郵政送禮券；中國信託累計分期滿1萬元送童趣野餐椅、元大累計滿3800贈安妮兔置物桶椅，中華郵政累計滿3000贈青花瓷碗，相關訊息可上iFG遠雄廣場臉書查詢。
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