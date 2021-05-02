快訊

一張圖看天氣！兩波鋒面接力靠近台灣 降雨熱區曝光

PLG／夢想家洋將轟42分 2分退領航猿闖冠軍賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

汐止遠雄廣場母親節推「iFG女神節」 餐飲也有滿千送百

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止iFG遠雄廣場在母親節檔期，推出「iFG女神節」優惠活動。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場在母親節檔期，推出「iFG女神節」優惠活動。圖／遠雄廣場提供

新北市汐止遠雄廣場在母親節檔期，推出「iFG女神節」活動，明天起到9日化妝品、運動服飾、戶外用品等指定專櫃，提供滿額回饋優惠方案，並與6大銀行卡合作推出「滿額禮」，母親節有購物計畫民眾可列入選擇。

遠雄廣場表示，寵愛媽咪送禮若走實用路線，舒緩全身的按摩家電是首選，9日前1樓富士按摩椅當日單筆消費1000送100元FUJI商品券；高島當日單筆消費3000送500元購物金。

遠雄廣場1樓集雅社推薦過熱水蒸氣烘烤微波爐，兼具電鍋、微波爐、蒸爐、烤箱功能，並備有100項自動調理選單、240道食譜料理，讓做菜不再費時勞累，而是療癒輕鬆的美好時光。

遠雄「iFG女神節」3日至9日滿額禮，包括化妝品、運動服飾、戶外用品等指定專櫃當日累計滿3000送300；宜得利家居單日單筆滿5000送500；集雅社、富士按摩椅、高島單日單筆滿1萬送1000。今年首度加碼餐飲回饋，當日累計滿3000也送200。

銀行刷卡滿額禮部分，合庫、凱基、匯豐及中華郵政送禮券；中國信託累計分期滿1萬元送童趣野餐椅、元大累計滿3800贈安妮兔置物桶椅，中華郵政累計滿3000贈青花瓷碗，相關訊息可上iFG遠雄廣場臉書查詢。

新北市汐止iFG遠雄廣場在母親節檔期，推出「iFG女神節」優惠活動。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場在母親節檔期，推出「iFG女神節」優惠活動。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場在母親節檔期，推出「iFG女神節」優惠活動。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場在母親節檔期，推出「iFG女神節」優惠活動。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場在母親節檔期，推出「iFG女神節」優惠活動。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場在母親節檔期，推出「iFG女神節」優惠活動。圖／遠雄廣場提供

按摩 中華郵政

延伸閱讀

無法出國的母親節 百貨：購物預算變高餐廳訂位8成滿

都會討生活比留原鄉更需韌性 基隆市表揚原住民模範母親

母親節國5恐長時間壅塞 高公局建議這樣走最順

台東市長發康乃馨 預祝媽媽們母親節快樂

相關新聞

「一整顆的哈密瓜蛋糕」誠品南西揪13大打卡系甜點快閃

甜點控注意，誠品生活南西即日起至5月16日集結13大甜點名店推出「2021 Melting Manifesto夢幻甜點店...

汐止遠雄廣場母親節推「iFG女神節」 餐飲也有滿千送百

新北市汐止遠雄廣場在母親節檔期，推出「iFG女神節」活動，明天起到9日化妝品、運動服飾、戶外用品等指定專櫃，提供滿額回饋...

無法出國的母親節 百貨：購物預算變高餐廳訂位8成滿

母親節進入倒數，Global Mall環球購物中心觀察，今年因無法出國，消費者在母親節禮購物預算上提升1～2成，主要以健...

韓國辣炒年糕混搭台式滷味！潮味決還有多纖餐、健身餐

口味多變、選擇眾多的「滷味」，一直是許多民眾喜愛的小吃。原本就已提供麻辣、咖哩等口味選擇的連鎖滷味「潮味決」，本季以「韓...

送媽媽時尚又實用！卡地亞、寶格麗經典包鮮豔揹上身

母親節將至，精心挑選一件禮物，給自己的媽媽、身為媽媽的自己、或是周圍身兼媽媽角色的女性，以感謝她們的辛勞與付出。如果媽媽...

集客力美食仍是王牌？業者直指：需求高但容易退燒！

美食一向有集客力，百貨在上半年業績之柱母親節檔期前陸續開出許多美食新店、快閃店，但台灣消費者喜歡嚐鮮的特性，雖然往往能在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。