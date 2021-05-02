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韓國辣炒年糕混搭台式滷味！潮味決還有多纖餐、健身餐

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「多纖高蛋白套餐」內含季節時蔬、花椰菜、木耳等多纖及高蛋白食材搭配組合，每套155元。圖／潮味決提供
「多纖高蛋白套餐」內含季節時蔬、花椰菜、木耳等多纖及高蛋白食材搭配組合，每套155元。圖／潮味決提供

口味多變、選擇眾多的「滷味」，一直是許多民眾喜愛的小吃。原本就已提供麻辣、咖哩等口味選擇的連鎖滷味「潮味決」，本季以「韓國辣炒年糕」概念為出發點，推出「韓式辛辣湯」與「韓式小辛乾」2種新口味，讓喜愛韓國料理的民眾能有不一樣的選擇。

隸屬於「留鮮覺」旗下的「潮味決」，與「老先覺」為姊妹品牌。不同於多數滷味攤的單一口味，店內以「五湯四乾」的概念，提供麻辣當招牌、咖哩遇見湯、麻油遇薑黃、麻將黑心乾、蒜香小心乾等9種不同的滷味基底，並提供麻辣乒乓魚蛋、麻辣韓國魚板、滷鴨血、麻辣豆腐、時蔬等多種食材，目前在全台共有近90間門市。

此次推出的韓食新口味中，湯滷口味「韓式辛辣湯」是以韓式辣醬搭配豚骨高湯，帶出溫潤甜辣的風味；乾拌口味「韓式小辛乾」則是將台式辣炒年糕結合台式滷味，讓滷味也能充滿異國情調。除此之外，由於全民健身風潮盛行，對於餐點有著少醣、高蛋白質、多肉、多蔬菜等需求，因此潮味決也新推出「多纖高蛋白套餐」，內含季節時蔬、花椰菜、木耳、玉米筍、嫩油豆腐、滷蛋、雞肉片等多纖及高蛋白食材搭配組合，並用栗子地瓜代替精緻澱粉提供飽足感，兼顧纖維與蛋白質，每套155元。同時針對嗜肉者和以增肌為目標的健身族群，推出了「肉食系5盎司套餐」，套餐內含牛、豬、雞三種肉類，可享受5盎司的大滿足肉量，每套165元。

肉食系5盎司套餐，每套165元。圖／潮味決提供
肉食系5盎司套餐，每套165元。圖／潮味決提供

套餐 健身

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