韓國辣炒年糕混搭台式滷味！潮味決還有多纖餐、健身餐

口味多變、選擇眾多的「滷味」，一直是許多民眾喜愛的小吃。原本就已提供麻辣、咖哩等口味選擇的連鎖滷味「潮味決」，本季以「韓國辣炒年糕」概念為出發點，推出「韓式辛辣湯」與「韓式小辛乾」2種新口味，讓喜愛韓國料理的民眾能有不一樣的選擇。

隸屬於「留鮮覺」旗下的「潮味決」，與「老先覺」為姊妹品牌。不同於多數滷味攤的單一口味，店內以「五湯四乾」的概念，提供麻辣當招牌、咖哩遇見湯、麻油遇薑黃、麻將黑心乾、蒜香小心乾等9種不同的滷味基底，並提供麻辣乒乓魚蛋、麻辣韓國魚板、滷鴨血、麻辣豆腐、時蔬等多種食材，目前在全台共有近90間門市。