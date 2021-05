送媽媽時尚又實用！卡地亞、寶格麗經典包鮮豔揹上身

母親節將至,精心挑選一件禮物,給自己的媽媽、身為媽媽的自己、或是周圍身兼媽媽角色的女性,以感謝她們的辛勞與付出。如果媽媽不習慣配戴珠寶,不妨挑選一款搭配性高的包款給注重實用的媽媽。事實上,以珠寶鐘表聞名全球的國際品牌卡地亞(CARTIER)與寶格麗(BVLGARI)都有彷彿珠寶般精緻耀眼的包包,品牌辨識度高,款式年輕活潑,讓媽媽揹出門也很有面子。

卡地亞全新Double C de Cartier肩揹包,極致簡約的輪廓脫胎自品牌的極簡設計美學,包款細節流露高貴氣質與考究風格。這款肩揹包點綴卡地亞字首的雙C造型珠寶搭扣,金屬標識細膩裝飾與包身同色的琺瑯,盡顯經典風範。包款的優雅歷經時光淬煉,除了與品牌與品牌色相近的櫻桃紅色小牛皮款式,亦有黑色、紫紅色、米粉色等不同色調可選,備有多種不同尺寸,適合不同身型的媽媽。