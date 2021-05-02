送媽媽時尚又實用！卡地亞、寶格麗經典包鮮豔揹上身

母親節將至，精心挑選一件禮物，給自己的媽媽、身為媽媽的自己、或是周圍身兼媽媽角色的女性，以感謝她們的辛勞與付出。如果媽媽不習慣配戴珠寶，不妨挑選一款搭配性高的包款給注重實用的媽媽。事實上，以珠寶鐘表聞名全球的國際品牌卡地亞（CARTIER）與寶格麗（BVLGARI）都有彷彿珠寶般精緻耀眼的包包，品牌辨識度高，款式年輕活潑，讓媽媽揹出門也很有面子。

卡地亞全新Double C de Cartier肩揹包，極致簡約的輪廓脫胎自品牌的極簡設計美學，包款細節流露高貴氣質與考究風格。這款肩揹包點綴卡地亞字首的雙C造型珠寶搭扣，金屬標識細膩裝飾與包身同色的琺瑯，盡顯經典風範。包款的優雅歷經時光淬煉，除了與品牌與品牌色相近的櫻桃紅色小牛皮款式，亦有黑色、紫紅色、米粉色等不同色調可選，備有多種不同尺寸，適合不同身型的媽媽。