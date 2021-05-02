集客力美食仍是王牌？業者直指：被需求高又容易退燒！

美食一向有集客力，百貨在上半年業績之柱母親節檔期前陸續開出許多美食新店、快閃店，但台灣消費者喜歡嚐鮮的特性，雖然往往能在開幕初期創造話題，但人氣續航力對品牌與通路來說都是一大考驗。最近陸續導入「嵜本Sakimoto Bakery高級生吐司專門店」，以及「吳寶春自己做」首家實體體驗店的遠東百貨，遠百超市餐飲部協理陳佑任指出，「烘焙、甜點這類品牌，因為消費者喜歡，近五年相關櫃位增加2成」，但他也不諱言，「甜點都是一個流行，被需求高，但又容易退燒。」於是，品牌也積極透過聯名創新話題或轉型推出體驗店，來抓住消費者的心。

板橋大遠百導入全台第四家嵜本Sakimoto Bakery高級生吐司專門店，這也是Sakimoto Bakery首度插旗新北，全店66個座位也是目前所有分店最大店型。另外，遠百信義A13則開出「吳寶春自己做」第一家實體體驗店，這裡主打消費者免備料、免器具設備、零基礎，第一次做麵包就能上手，還能親自做出吳寶春獲得國際大獎的「寶春式風味麵包」。另外，去年在東京自由之丘發跡的NEKO NEKO CHEESECAKE，可愛的貓咪造型一推出就引起高度討論，近日NEKO NEKO CHEESECAKE貓咪起司專賣店也正式登陸台灣，首站在新光三越A11登場，陸續在新光三越北中南據點巡迴快閃，繼日本後，也洗版台灣社群平台。

嵜本Sakimoto Bakery高級生吐司在2020年4月9日開了台灣首店，也是海外首店，登台一年後，目前在台開設四家分店，嵜本也公布在台灣一年的銷售成績：包括賣出46萬條吐司、65萬單片吐司、果醬賣出12萬罐，平均客單價260元至280元。嵜本指出，2021年至少再展三店，當中包括在高雄開旗艦店的計畫。百貨業者表示，去年台灣因疫情，餐飲市場受衝擊，但嵜本Sakimoto Bakery登台帶來了市場話題，也掀起生吐司追逐風潮。據了解，嵜本Sakimoto Bakery台北本店一個月業績可達2千多萬、台北101店每月也破千萬，板橋大遠百開幕後每月也以1千萬業績為標竿。

「吳寶春自己做」與一般烘焙DIY教室不同的是主打民眾可以親自做出「寶春式風味麵包」，推出酒釀桂圓、荔枝玫瑰、梅引茶香等五款吳寶春招牌麵包，同時又結合遠百信義A13吳寶春麥方店擁有義大利專業披薩窯爐，推出現烤披薩DIY體驗，讓消費者除了選購麵包之餘，也能親自動手做。

台灣市場消費特性喜愛追逐新鮮感，新品牌雖不斷開出，但相對也容易退燒，過去，餐飲進駐百貨，若是大型主題餐廳更需砸重本設備投資，與百貨簽約期通常不會太短，但以流行度高的甜點烘焙來說，陳佑任指出，目前簽約期大概2年，不會簽太久。