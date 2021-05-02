酥炸鮪魚、鮪魚咖哩、烤下巴！4間「鮪魚料理」嘗鮮味

台灣的鮪魚已經進入產季，包括勝勢豬排、勝政豬排、鳥丈爐端燒、泰迪農園咖哩等4個品牌，均選用東港的黃鰭鮪魚作為主角，限時推出酪梨鮪魚、鮪魚海鮮白咖哩等一系列各具特色的餐點，讓民眾可以輕鬆品嚐時令滋味。

提供日本帝國風牛肉咖哩、新宿風雞肉咖哩的「泰迪農園咖哩」，本季推出「鮪魚海鮮白咖哩」，除了有塊狀的鮪魚魚肉外，還加入帆立貝、蝦仁、蛤蜊、花枝等配料，透過略帶椰奶香氣的白咖哩醬汁，也能帶出清爽的夏日風味，每份420元。同時店內也推出「炙燒鮪魚沙拉」，將黃鰭鮪魚醃漬、熟成後再加以炙燒，引出鮪魚的香氣，並在搭配炸蒜片登場，每份320元。

「勝勢豬排」推出的「酪梨鮪魚套餐」，使用兼具滑順與乳香感的酪梨，搭配上油脂較少黃鰭鮪魚，藉此達到平衡，並將所有配料以豆腐皮包裹後油炸，帶來豐盛的層次口感，每份520元。另外還有「酪梨鮪魚搭配腰內套餐」可供選擇，每份480元。至於勝政豬排則直接將黃鰭鮪魚裹上日本麵包粉後油炸，帶來最直接的味覺感受。五分熟的適中熟度，再配上芥末醬油的點綴，也帶來十足的和風滋味，每份480元；酥炸鮪魚腰內豬排套餐則為460元。