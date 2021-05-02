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限定「雙倍厚切中腹」！「壽司郎」義享天地店5/3開幕

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
壽司郎義享天地店將於5月3日開幕。記者陳睿中／攝影
壽司郎義享天地店將於5月3日開幕。記者陳睿中／攝影

喜愛吃日本迴轉壽司的高雄民眾，又有新選擇了。位於高雄義享天地內的「壽司郎義享天地店」，將於5月3日正式開幕。為慶祝新店開幕，店內也提供限定的「雙倍厚切中腹」，讓鮪魚愛好者可以品嚐加倍的滿足。

自4月開始營運的義享天地，乃是高雄最新的購物百貨。館內除了經典的餐飲品牌之外，也為高雄帶來旭集、饗泰多、問鼎、燒肉同話、金子半之助等多個餐飲品牌，成為饕客們的新興用餐地點。其中即將開幕的「壽司郎」，在日本擁有超過500間店舖，業績已經連續多年蟬聯日本迴轉壽司品牌之冠，因此被譽為「日本第一迴轉壽司」。壽司郎自2018年正式登台，今年3月更因舉辦姓名對對碰活動，引發全台「鮭魚之亂」，甚至登上國際媒體。

目前壽司郎在台共有21間門市，即將於5月3日開幕的壽司郎義享天地店，乃是品牌在台的第22間分店，也是高雄的第4間門市。為慶祝新店開幕，店內也將限時推出「雙倍厚切中腹」，每盤60元。隨著新店開幕，也將讓北高雄的民眾能有更便利的新選擇。另外壽司郎桃園國際路店，也已於4月26日開幕。

壽司郎 日本 品牌

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