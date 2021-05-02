卡地亞、寶格麗、蕭邦... 母親節「表」心意 經典不敗

母親節的時候，不妨以腕表向媽媽表達感謝之意，除了有看時間的實用功能，媽媽也能隨時看到子女的心意就在身邊，同時還有珍惜相處時光的美好意義在。以獨到的表殼美學成為全球最受歡迎精品品牌的卡地亞（CARTIER），今年全新上市Ballon Blanc白氣球精鋼鑲鑽腕表，在表殼上鑲入一顆珍貴的白色鑽石，展現卡地亞珠寶與製表工藝的相互交融。這也是以往以貴重金屬為主的白氣球系列首度推出精鋼鑲鑽的作品，保有原創設計的細膩俏皮與女性魅力，價格則較以往更容易入手，推薦給獨具女人味的母親。

送表給媽媽最好挑選辨識度高的經標誌性設計，讓媽媽面子滿滿。寶格麗（BVLGARI）最出名的當然就是蛇形珠寶，而且Serpenti Tubogas腕表因為是整個蛇形珠寶系列設計的起點，更是經典中的經典。以精鋼和玫瑰金交錯纏繞的單圈螺旋表款，配銀色蛋白石表盤，搭配容易，為日常打扮畫龍點睛。蕭邦的滑動鑽石系列也是珠寶史上的經典，最初的作品也是一枚腕表，如今延伸出全系列豐富的面貌。新作Happy Sport自動腕表，以獲公平採礦認證18K玫瑰金打造，紅色珍珠母貝面上共有8顆鑽石自由滑動，也是非常具有代表性的作品。