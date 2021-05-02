快訊

不要用湯匙挖！專家教酪梨正確切法吃進更多營養

趙介佑遭爆替代役「逃兵」役政署駁：二度因案停役

聽新聞
test
0:00 / 0:00

卡地亞、寶格麗、蕭邦... 母親節「表」心意 經典不敗

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
母親節送手表，挑選讓媽媽很有面子的品牌絕對沒錯。圖／卡地亞、寶格麗、CHAUMET提供
母親節送手表，挑選讓媽媽很有面子的品牌絕對沒錯。圖／卡地亞、寶格麗、CHAUMET提供

母親節的時候，不妨以腕表向媽媽表達感謝之意，除了有看時間的實用功能，媽媽也能隨時看到子女的心意就在身邊，同時還有珍惜相處時光的美好意義在。以獨到的表殼美學成為全球最受歡迎精品品牌的卡地亞（CARTIER），今年全新上市Ballon Blanc白氣球精鋼鑲鑽腕表，在表殼上鑲入一顆珍貴的白色鑽石，展現卡地亞珠寶與製表工藝的相互交融。這也是以往以貴重金屬為主的白氣球系列首度推出精鋼鑲鑽的作品，保有原創設計的細膩俏皮與女性魅力，價格則較以往更容易入手，推薦給獨具女人味的母親。

送表給媽媽最好挑選辨識度高的經標誌性設計，讓媽媽面子滿滿。寶格麗（BVLGARI）最出名的當然就是蛇形珠寶，而且Serpenti Tubogas腕表因為是整個蛇形珠寶系列設計的起點，更是經典中的經典。以精鋼和玫瑰金交錯纏繞的單圈螺旋表款，配銀色蛋白石表盤，搭配容易，為日常打扮畫龍點睛。蕭邦的滑動鑽石系列也是珠寶史上的經典，最初的作品也是一枚腕表，如今延伸出全系列豐富的面貌。新作Happy Sport自動腕表，以獲公平採礦認證18K玫瑰金打造，紅色珍珠母貝面上共有8顆鑽石自由滑動，也是非常具有代表性的作品。

而DIOR與CHAUMET則是不約而同在今年推出猶如開放式手鐲的珠寶新表，均延伸自既有的經典珠寶設計，俐落時尚的同時不經意散發優雅的女人味。延續同名高級珠寶系列的Gem Dior系列腕表，採無表扣式鍊帶設計，配戴方式猶如一枚開放式手鐲，表殼造型則體現碧璽原石橫切面的天然晶體形狀，備有精鋼、黃金與玫瑰金三種材質及不同硬寶石表盤可選，每只表款均附可替換的黑色皮革表帶。以梨形寶石和圖案為主要設計元素的CHAUMET Joséphine系列珠寶，今年首度推出適合日常配戴的Joséphine Aigrette 系列珠寶表，梨形表殼設計散發優雅美感，表盤更特地營造切面寶石效果，配戴在手上如同一枚珍貴寶石。

BVLGARI SERPENTI TUBOGAS玫瑰金精鋼單圈鑲鑽腕表，約41萬5,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI TUBOGAS玫瑰金精鋼單圈鑲鑽腕表，約41萬5,100元。圖／寶格麗提供
CHAUMET Joséphine Aigrette 18K玫瑰金腕表，配鑲鑽羊皮表帶，約23萬1,100元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Joséphine Aigrette 18K玫瑰金腕表，配鑲鑽羊皮表帶，約23萬1,100元。圖／CHAUMET提供
BVLGARI SERPENTI TUBOGAS玫瑰金精鋼單圈鑲鑽腕表，約41萬5,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI TUBOGAS玫瑰金精鋼單圈鑲鑽腕表，約41萬5,100元。圖／寶格麗提供
CHOPARD Happy Sport系列18K玫瑰金自動腕表，紅色珍珠母貝面配8顆總重0.4克拉的滑動鑽石，56萬元。圖／蕭邦提供
CHOPARD Happy Sport系列18K玫瑰金自動腕表，紅色珍珠母貝面配8顆總重0.4克拉的滑動鑽石，56萬元。圖／蕭邦提供
CHAUMET Joséphine Aigrette 18K白金鑲鑽腕表，配鑲鑽絲緞表帶，36萬6,700元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Joséphine Aigrette 18K白金鑲鑽腕表，配鑲鑽絲緞表帶，36萬6,700元。圖／CHAUMET提供
GEM DIOR精鋼黑漆珍珠母貝表盤腕表，15萬元。圖／DIOR提供
GEM DIOR精鋼黑漆珍珠母貝表盤腕表，15萬元。圖／DIOR提供
CARTIER Ballon Blanc de Cartier 26毫米精鋼鑽石腕錶，配海軍藍小牛皮表帶，約19萬5,000元起。圖／卡地亞提供
CARTIER Ballon Blanc de Cartier 26毫米精鋼鑽石腕錶，配海軍藍小牛皮表帶，約19萬5,000元起。圖／卡地亞提供
GEM DIOR精鋼鑽石與白色珠母貝表盤腕表，31萬元。圖／DIOR提供
GEM DIOR精鋼鑽石與白色珠母貝表盤腕表，31萬元。圖／DIOR提供
CARTIER Ballon Blanc de Cartier 26毫米精鋼鑽石腕錶，配海軍藍小牛皮表帶，約19萬5,000元起。圖／卡地亞提供
CARTIER Ballon Blanc de Cartier 26毫米精鋼鑽石腕錶，配海軍藍小牛皮表帶，約19萬5,000元起。圖／卡地亞提供
BVLGARI SERPENTI TUBOGAS玫瑰金精鋼單圈鑲鑽腕表，約41萬5,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI TUBOGAS玫瑰金精鋼單圈鑲鑽腕表，約41萬5,100元。圖／寶格麗提供
CHOPARD Happy Sport系列18K玫瑰金自動腕表，紅色珍珠母貝面配8顆總重0.4克拉的滑動鑽石，56萬元。圖／蕭邦提供
CHOPARD Happy Sport系列18K玫瑰金自動腕表，紅色珍珠母貝面配8顆總重0.4克拉的滑動鑽石，56萬元。圖／蕭邦提供
GEM DIOR黃金鑽石與黑瑪瑙表盤腕表，120萬元。圖／DIOR提供
GEM DIOR黃金鑽石與黑瑪瑙表盤腕表，120萬元。圖／DIOR提供

珠寶 腕表

延伸閱讀

瑪格羅比任香奈兒J12腕表形象大使 說時間背後的故事

母親節快樂 竹南鎮表揚模範母親及孝行楷模

停辦一年 彰化縣重現母親節表揚大會熱鬧盛況

台南「龍崎竹好-搏杯旺旺萊」母親節表揚大會熱鬧登場

相關新聞

把設計變親民 打造一座符合真善美的生活容器

自詡從小不愛唸書，加上非本科系養成的學經歷，註定吳宗儒成為專業室內設計師的過程多有曲折，或許也是因為少了科班包袱的拘束，讓從小喜愛佈置居家、給日常增添變化、滋味的他，在面對不同委託需求時，反而更能隨心自由發想...

卡地亞、寶格麗、蕭邦... 母親節「表」心意 經典不敗

母親節的時候，不妨以腕表向媽媽表達感謝之意，除了有看時間的實用功能，媽媽也能隨時看到子女的心意就在身邊，同時還有珍惜相處...

瑪格羅比任香奈兒J12腕表形象大使 說時間背後的故事

無疑，J12腕表是香奈兒的經典表款。這枚堪稱21世紀第一個經典腕表的設計，成功讓抗磨精密陶瓷成為新時代最受歡迎的腕表材質...

重返1920裝飾藝術 積家REVERSO翻轉系列推全新中型款

1920、1930年代的裝飾藝術，以簡約幾何線條，構建出規律的和諧之美。積家的Reverso翻轉系列正誕生於1931年，...

Qeelin小熊珠寶巧搭丹寧 飄活力潮流味

街頭和奢華不必成為二分法，隨性的街頭單寧牛仔元素，也可以混搭上閃耀的珠寶飾品，散發奇特魅力。東方高級珠寶品牌Qeelin...

主題商品搶先曝光！慕夏藝術季主題活動 誠品松菸開跑

本次展覽邀請多位文創品牌共同聯名，推出豐富的慕夏主題商品，預計5月1日起將於誠品生活文創平台expo搶先預購，5月22日至6/20 expo信義店、南西店、園道店、駁二店同步開賣，喜愛慕夏商品的民眾千萬要把握時間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。