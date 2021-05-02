瑪格羅比任香奈兒J12腕表形象大使 說時間背後的故事

無疑，J12腕表是香奈兒的經典表款。這枚堪稱21世紀第一個經典腕表的設計，成功讓抗磨精密陶瓷成為新時代最受歡迎的腕表材質，並於2019年底以細節精進的改款新面貌與全自製的自動上鍊機械機芯，迎接腕表的20周年。香奈兒也在此香奈兒經典的腕表廣告概念中，邀請9位來自不同地方、不同年齡的具代表的女性，分享了改變她們人生非常個人經歷的瞬間。

如今，已經是香奈兒品牌大使的澳洲女星瑪格羅比（Margot Robbie），成為J12腕表新形象大使，加入金高銀、Lily-Rose Depp、劉雯等人的行列，詮釋香奈兒這始於2019年經典腕表廣告形象影片。「能夠與這些極富啟發性的女性一起參與廣告拍攝宣傳，意義非凡。對我而言，詮釋J12腕表的意義，就是體會時間的寶貴，當須珍惜每一刻。」