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重返1920裝飾藝術 積家REVERSO翻轉系列推全新中型款
1920、1930年代的裝飾藝術，以簡約幾何線條，構建出規律的和諧之美。積家的Reverso翻轉系列正誕生於1931年，相隔90年後的2021，品牌於今年推出多款Reverso新作，其中便包含一款中性尺寸的REVERSO DUETTO MEDIUM 翻轉系列雙面腕表中型款。
Reverso的翻轉腕表原本採實心金屬表背，目的在於翻轉之後、保護正面時間面盤；1990年代Reverso發展出第二面表面，透過機芯的巧妙配置，第二面的手表表面可以展示第二地時間，甚至是篆刻特殊文字、圖案，以為私人紀念、收藏意義。2021年全新的Reverso Duetto翻轉系列雙面腕表，正是以積家968A型自動上鏈機械機芯所驅動，正面表盤經典而優雅，背面則以機刻扭索紋飾，展現猶如放射狀太陽的活力意象。
無論是精鋼或玫瑰金款，40乘24毫米的長方形面盤中，共鑲嵌了總重0.84克拉的60顆鑽石，其中精鋼款的第二面盤採用與鱷魚皮表帶同色系的深邃蔚藍，而玫瑰金款則透過古典的咖啡色皮表帶，為90周年的Reverso系列，更添懷舊情韻。
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