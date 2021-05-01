重返1920裝飾藝術 積家REVERSO翻轉系列推全新中型款

1920、1930年代的裝飾藝術，以簡約幾何線條，構建出規律的和諧之美。積家的Reverso翻轉系列正誕生於1931年，相隔90年後的2021，品牌於今年推出多款Reverso新作，其中便包含一款中性尺寸的REVERSO DUETTO MEDIUM 翻轉系列雙面腕表中型款。

Reverso的翻轉腕表原本採實心金屬表背，目的在於翻轉之後、保護正面時間面盤；1990年代Reverso發展出第二面表面，透過機芯的巧妙配置，第二面的手表表面可以展示第二地時間，甚至是篆刻特殊文字、圖案，以為私人紀念、收藏意義。2021年全新的Reverso Duetto翻轉系列雙面腕表，正是以積家968A型自動上鏈機械機芯所驅動，正面表盤經典而優雅，背面則以機刻扭索紋飾，展現猶如放射狀太陽的活力意象。