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Qeelin小熊珠寶巧搭丹寧 飄活力潮流味

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Qeelin春季第二波視覺聚焦於以小熊為靈感的「Bo Bo系列」，以休閒丹寧混搭高貴珠寶，打造時尚玩味。圖 / Qeelin提供。
Qeelin春季第二波視覺聚焦於以小熊為靈感的「Bo Bo系列」，以休閒丹寧混搭高貴珠寶，打造時尚玩味。圖 / Qeelin提供。

街頭和奢華不必成為二分法，隨性的街頭單寧牛仔元素，也可以混搭上閃耀的珠寶飾品，散發奇特魅力。東方高級珠寶品牌Qeelin再度釋出春季新形象。第二波視覺聚焦於以小熊為靈感的「Bo Bo系列」，以休閒丹寧混搭高貴珠寶，打造時尚玩味Look。

圓滾滾的身形、迷人的雙眼，泰迪熊討喜可愛的形象深植人心，品牌創始人從童年的一件泰迪熊玩偶得到靈感，將之轉換為熊貓，並使用白鑽石、黑鑽石與彩色寶石勾勒出熊貓可愛的形象。以此為基礎，Bo Bo系列再推出多樣化變形支線，例如今年新春的Niu Bo Bo、嘻哈歌手造型的Hip Bo Bo、美人魚造型的Mermaid Bo Bo等，創建出屬於Qeelin的「Bo Bo宇宙」。

本季並主打多款主力商品，美人魚造型的Mermaid Bo Bo透過藍色寶石鑲嵌，營造出魚鱗與可愛上翹魚尾；宛如英國藝術家Bansky名作「氣球女孩」的白金耳環，則將小熊手持紅色氣球、騰空而起；小熊時而變成雙圈戒指的亮點：以掛飾點綴的Bo Bo小熊大頭，隨著手腕的每一次翻轉，靈活擺動，像是一個童年的小夥伴、時刻賣萌相隨。

Qeelin Classic Bo Bo 18K白金鑽石及紅寶石耳環，35萬1,000元。圖 / Qeelin提供。
Qeelin Classic Bo Bo 18K白金鑽石及紅寶石耳環，35萬1,000元。圖 / Qeelin提供。
透過單寧的粗獷、鑽石的閃耀，Qeelin營造出反差的街頭活力。圖 / Qeelin提供（合成圖）。
透過單寧的粗獷、鑽石的閃耀，Qeelin營造出反差的街頭活力。圖 / Qeelin提供（合成圖）。
Qeelin_Mermaid Bo Bo 18K白金鑽石及藍寶石吊墜，43萬9,500元。圖 / Qeelin提供。
Qeelin_Mermaid Bo Bo 18K白金鑽石及藍寶石吊墜，43萬9,500元。圖 / Qeelin提供。

珠寶 鑽石

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