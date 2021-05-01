Qeelin小熊珠寶巧搭丹寧 飄活力潮流味

街頭和奢華不必成為二分法，隨性的街頭單寧牛仔元素，也可以混搭上閃耀的珠寶飾品，散發奇特魅力。東方高級珠寶品牌Qeelin再度釋出春季新形象。第二波視覺聚焦於以小熊為靈感的「Bo Bo系列」，以休閒丹寧混搭高貴珠寶，打造時尚玩味Look。

圓滾滾的身形、迷人的雙眼，泰迪熊討喜可愛的形象深植人心，品牌創始人從童年的一件泰迪熊玩偶得到靈感，將之轉換為熊貓，並使用白鑽石、黑鑽石與彩色寶石勾勒出熊貓可愛的形象。以此為基礎，Bo Bo系列再推出多樣化變形支線，例如今年新春的Niu Bo Bo、嘻哈歌手造型的Hip Bo Bo、美人魚造型的Mermaid Bo Bo等，創建出屬於Qeelin的「Bo Bo宇宙」。