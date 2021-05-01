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出生日有「6」注意！台東趣淘漫旅享優惠 再抽住宿券

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
CHAM CHAM趣淘漫旅台東滿周歲推優惠。圖／凱撒飯店連鎖提供
CHAM CHAM趣淘漫旅台東滿周歲推優惠。圖／凱撒飯店連鎖提供

凱撒飯店連鎖旗下品牌Hotel Cham Cham Taitung趣淘漫旅台東滿1歲，這是凱撒飯店連鎖首次插旗東台灣的第一個據點，也是飯店連鎖第10間品牌飯店。為了歡慶滿周歲，即起尋找出生年月日數字有「6」的朋友，雙人入住優惠價2,500元起。

此外，憑專案入住，還可免費獲得台東特色景點原生應用植物園門票，一覽珍奇植物；若入住者為「6/5」壽星，還可獲贈趣淘專屬限量精品香氛伴手禮「Jo Malone香氛洗沐組」。

不僅如此，還有周年慶最大生日禮，台東館將抽出8位幸運兒贈送趣淘漫旅台北、台南或台東住宿券，再加碼贈送趣淘漫旅台南一日冒險券。

周年慶住房專案販售及入住期間為5月1日至6月10日，雙人入住2,500元起，並依人數附贈早餐及台東在地特色景點票券；台東館也是全台唯一熱氣球主題飯店，從大廳到房間處處充滿著繽紛的熱氣球度假氛圍，熱氣球嘉年華日前也於日前宣布將延長至8月16日。

相關資訊可洽：089-231188，官網：https://taitung.chamcham.com.tw/

CHAM CHAM趣淘漫旅台東館大廳有大型疊疊樂。圖／凱撒飯店連鎖提供
CHAM CHAM趣淘漫旅台東館大廳有大型疊疊樂。圖／凱撒飯店連鎖提供
台東館位於市中心，交通便利，可順遊加路蘭。圖／凱撒飯店連鎖提供
台東館位於市中心，交通便利，可順遊加路蘭。圖／凱撒飯店連鎖提供

台東 熱氣球嘉年華 周年慶

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