出生日有「6」注意！台東趣淘漫旅享優惠 再抽住宿券

凱撒飯店連鎖旗下品牌Hotel Cham Cham Taitung趣淘漫旅台東滿1歲，這是凱撒飯店連鎖首次插旗東台灣的第一個據點，也是飯店連鎖第10間品牌飯店。為了歡慶滿周歲，即起尋找出生年月日數字有「6」的朋友，雙人入住優惠價2,500元起。

此外，憑專案入住，還可免費獲得台東特色景點原生應用植物園門票，一覽珍奇植物；若入住者為「6/5」壽星，還可獲贈趣淘專屬限量精品香氛伴手禮「Jo Malone香氛洗沐組」。

不僅如此，還有周年慶最大生日禮，台東館將抽出8位幸運兒贈送趣淘漫旅台北、台南或台東住宿券，再加碼贈送趣淘漫旅台南一日冒險券。

周年慶住房專案販售及入住期間為5月1日至6月10日，雙人入住2,500元起，並依人數附贈早餐及台東在地特色景點票券；台東館也是全台唯一熱氣球主題飯店，從大廳到房間處處充滿著繽紛的熱氣球度假氛圍，熱氣球嘉年華日前也於日前宣布將延長至8月16日。