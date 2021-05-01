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居然是咖啡球！奶精咖啡傻傻分不清 網笑：媽媽被整了

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
消費者在臉書社團《我愛全聯─好物老實說》上發文分享使用咖啡球意外創造大人限定口味的點心。圖／西雅圖極品咖啡提供
消費者在臉書社團《我愛全聯─好物老實說》上發文分享使用咖啡球意外創造大人限定口味的點心。圖／西雅圖極品咖啡提供

近日有消費者在臉書社團《我愛全聯─好物老實說》上發文分享趣事，原PO無奈表示「有天請小孩去拿奶精，卻拿成咖啡球，還加在鬆餅與茶凍上，本以為會毀了點心，卻創造出新滋味，意外變成大人限定口味」。最後，原PO也透露事後重複多次教孩子如何分辨，還是傻傻分不清。貼文一曝光，引來大批網友留言，意外形成另類宣傳。

網友直呼「媽媽平常是不是待小孩不佳，被整了」，「搞錯太好笑了啦，變成咖啡凍??」、「自製咖啡口味鬆餅，小朋友從小就有做廚師的天份」、「弟弟也太可愛了吧，想吃弟弟做的咖啡凍」、「自製咖啡口味鬆餅，小朋友從小就有做廚師的天份」、「再加上奶精就變成拿鐵茶凍啦哈」；甚至有過來人建議，「這種飲品還是放高一點的位置別讓小朋友拿XD」。

這款被小朋友誤認的「咖啡球」，也因其便利性，成為近年日本超夯的話題產品，礙於疫情無法衝日本掃貨，為滿足消費者嘗鮮心態，連鎖咖啡品牌西雅圖極品咖啡特別與日本合作，透過獨家技術製成「濃淬咖啡球」，除了攜帶方便，冷沖熱泡變化多，亦可依消費者喜好將咖啡球倒入牛奶中，攪拌均勻就是一杯專屬自己的咖啡飲品。

即起於全聯也有獨家優惠，西雅圖極品咖啡球「原味」及「焦糖瑪奇朵」雙口味，5/6（四）前全台全聯門市任選第2件5折。

全聯福利中心祭出獨家優惠，西雅圖極品咖啡球於5月6日前全台全聯門市任選第2件5折。圖／西雅圖極品咖啡提供
全聯福利中心祭出獨家優惠，西雅圖極品咖啡球於5月6日前全台全聯門市任選第2件5折。圖／西雅圖極品咖啡提供

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