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免費玩樂園！義大、劍湖山招待媽媽「門票0元」
母親節快到了，想好帶媽媽去哪玩了嗎？義大遊樂世界與劍湖山世界都有優惠媽媽或女性的0元入園方案。
義大遊樂世界於5/8及5/9母親節當周假日，推出「親子購票，媽媽免費」感恩優惠活動，現省一張原價899元的門票；5/3~5/31期間，親子一同購票入園，媽媽也可享優惠票價520元。
義大遊樂世界是台灣唯一以「希臘」為主題的情境式樂園，全區占地近千坪，今年推出全新遊行「牛仔大冒險」，全新設施「全台唯一飛行雙劇院」則可欣賞台灣19處美景、飛躍世界五大洲。此外，5月全月，媽媽憑樂園票根或戳章至皇家酒店YANAGI日本料理及CASA義大利餐廳用餐，可享8折優惠；體驗E Spa也有優惠加價購，20分鐘按摩肩頸299元，每日限量20組。
溫馨5月，劍湖山世界於5月全月的每周、六日推出兩人同行女生免費方案(需搭配一位現場購票)。適逢園區35周年慶，另有當月壽星入園299元、當日壽星可以1元暢玩劍湖山，1986年出生也可購買350元優惠票。
劍湖山世界經理張華紋表示，除了陸續推出優惠活動，也持續打造花現劍湖山的「賞花祕境」，包含女神許願池、花現幸福廣場、超級大金牛、台灣水牛、流泉花坡、一拍即旺鳳梨綠雕區、紫愛紫藤花廊、彩繪階梯等。在園區花卉美景拍照打卡並於FB或IG公開發布，再到摩天服務台填寫表單，就有機會獲得總套住宿券等大獎。
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