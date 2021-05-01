快訊

中正大學4師生與確診者接觸 19堂課名單驚見「江宜樺」課程

ASML執行長：限令阻止中國取得先進技術 只會加速其技術成長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

免費玩樂園！義大、劍湖山招待媽媽「門票0元」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
義大打造全台唯一飛行雙劇院。圖／義大遊樂世界提供
義大打造全台唯一飛行雙劇院。圖／義大遊樂世界提供

母親節快到了，想好帶媽媽去哪玩了嗎？義大遊樂世界與劍湖山世界都有優惠媽媽或女性的0元入園方案。

義大遊樂世界於5/8及5/9母親節當周假日，推出「親子購票，媽媽免費」感恩優惠活動，現省一張原價899元的門票；5/3~5/31期間，親子一同購票入園，媽媽也可享優惠票價520元。

義大遊樂世界是台灣唯一以「希臘」為主題的情境式樂園，全區占地近千坪，今年推出全新遊行「牛仔大冒險」，全新設施「全台唯一飛行雙劇院」則可欣賞台灣19處美景、飛躍世界五大洲。此外，5月全月，媽媽憑樂園票根或戳章至皇家酒店YANAGI日本料理及CASA義大利餐廳用餐，可享8折優惠；體驗E Spa也有優惠加價購，20分鐘按摩肩頸299元，每日限量20組。

溫馨5月，劍湖山世界於5月全月的每周、六日推出兩人同行女生免費方案(需搭配一位現場購票)。適逢園區35周年慶，另有當月壽星入園299元、當日壽星可以1元暢玩劍湖山，1986年出生也可購買350元優惠票。

劍湖山世界經理張華紋表示，除了陸續推出優惠活動，也持續打造花現劍湖山的「賞花祕境」，包含女神許願池、花現幸福廣場、超級大金牛、台灣水牛、流泉花坡、一拍即旺鳳梨綠雕區、紫愛紫藤花廊、彩繪階梯等。在園區花卉美景拍照打卡並於FB或IG公開發布，再到摩天服務台填寫表單，就有機會獲得總套住宿券等大獎。

劍湖山世界於5月全月、每周六日推出兩人同行女生免費，需搭配1位現場購票方案。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界於5月全月、每周六日推出兩人同行女生免費，需搭配1位現場購票方案。圖／劍湖山世界提供

義大利 劍湖山世界

延伸閱讀

麗寶Coupon券大放送 母親節檔期業績估增3成

全台唯一希臘主題樂園！花車遊行豐富設施 全家大小一票玩到底

「全明星」藍隊逼哭壽星鼓鼓 大元甜放閃卻濺血

劍湖山世界5月壽星優惠來了 門票只要1元起

相關新聞

出生日有「6」注意！台東趣淘漫旅享優惠 再抽住宿券

凱撒飯店連鎖旗下品牌Hotel Cham Cham Taitung趣淘漫旅台東滿1歲，這是凱撒飯店連鎖首次插旗東台灣的第...

居然是咖啡球！奶精咖啡傻傻分不清 網笑：媽媽被整了

近日有消費者在臉書社團《我愛全聯─好物老實說》上發文分享趣事，原PO無奈表示「有天請小孩去拿奶精，卻拿成咖啡球，還加在鬆...

免費玩樂園！義大、劍湖山招待媽媽「門票0元」

母親節快到了，想好帶媽媽去哪玩了嗎？義大遊樂世界與劍湖山世界都有優惠媽媽或女性的0元入園方案。

麗寶Coupon券大放送 母親節檔期業績估增3成

台中后里麗寶Outlet Mall歡慶母親節，自4月30日至5月9日推出「500元麗寶寵媽Coupon券」，預計發出逾1...

2021春夏居家趨勢：讓家更安定美好

過去一年多以來，大家受到疫情的影響，生活也變得動盪不安，卻也讓人有更多時間待在家中，「家」的重要性也更提升，居家設計在2...

珠寶穿搭怎麼潮？跟著町田啟太、大政絢這樣配準沒錯！

高價珠寶一定出現在晚宴、派對上？法國珠寶品牌Boucheron可不這麼認為。品牌日前於東京KASHIYAMA DAIKA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。