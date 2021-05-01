麗寶Coupon券大放送 母親節檔期業績估增3成

台中后里麗寶Outlet Mall歡慶母親節，自4月30日至5月9日推出「500元麗寶寵媽Coupon券」，預計發出逾15000份，平日限量1000份、假日限量2000份，只要在服務台喊出「我愛媽媽」即可領取，預估母親節檔期業績增加3成。

麗寶Outlet Mall 預計發出超過15000份「500元麗寶寵媽Coupon券」，內含5張面額100元的消費抵用券，可搶購母親節好禮，也能請媽媽吃好料，母親節檔期，館內50家餐廳預約已近8成。

麗寶Outlet Mall 指出，歡慶母親節，包括超人氣運動品牌adidas、Under Armour、The North Face、ABC Mart超過50家運動休閒品牌都打折，義大利精品服飾cavalli、潮流服飾roots、GUESS、Levi’s、Jack＆Jones、Earth Music、Life8除享有原本折扣外，還能滿千折百。

另外，往年榜上的母親節好禮，按摩椅品牌Fuji、奧佳華、tokuyo、高島祭出6折起的優惠，COACH、TUMI、GUCCI精品包款也下殺5折起，還享最高滿2000元再折200的獨家Coupon券優惠。持玉山麗寶聯名卡消費滿3000元以上，加碼抽「媽媽卡友抽現金」活動，有機會抱走最高10萬元購物金。