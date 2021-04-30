就是要冠軍！麗寶開幕賽掀熱潮近百名參賽車手進駐練車

麗寶國際賽車場開幕戰賽事，今(30)日展開官方練習日，許多參賽車手一早即進駐賽車場，進入備戰狀態。麗寶樂園度假區副董事長陳志鴻表示，未來將結合更多傑出車隊與車手，以實際行動讓台灣賽車產業有脫胎換骨的轉變。

為了讓眾多車手感受前所未有的賽事規格，麗寶與多次參與法國利曼24小時耐力賽的哈博車隊，聯手打造全台第一輛F1式樣安全車，於今日正式對外曝光並擔任前導車領跑，全面點燃參賽車手的鬥志。

受到全台車迷與運動迷關注的麗寶國際賽車場大開幕活動，於今日正式揭開序幕。除了場上把握賽前最後練車日的車手之外，日前宣布進軍今年法國利曼24小時耐力賽LMGTE Pro組別的哈博車隊(HubAuto Racing)也到場支持。

哈博車隊負責人暨總監陳漢承表示，真的很高興台灣能夠擁有一座FIA認證的國際級賽道，且周遭條件也相當優良，對於台灣賽車運動的發展將是一大福音。

擔任此次麗寶賽道嘉年華指導單位的台中市政府運動局，也由局長李昱叡親自出席見證安全車的亮相儀式。他表示，台中一直以「酷城市」為目標，麗寶國際賽車場是台中最有別於其他城市的獨特運動場地，未來一定會大力支持賽車運動，結合相關產業，讓這項運動蓬勃發展。

這部由哈博汽車與麗寶聯手打造的麗寶賽道安全車，是Audi RS4 Avant車款，完全比照F1需求規格，改裝項目包含全車彩繪(由利曼24小時耐力賽賽車彩繪設計團隊設計)、TWS鍛造輪圈、Recaro賽車椅、Specific Red六點式賽車安全帶。

以及車頂safety car警示燈(包含車頂架及訂製燈組、閃燈程式設計)、Safety car牌照燈組、通話無線電組(包含車內裝整合)、警示燈組按鍵整合中控面板(無破壞原廠內裝，無感整合)。

麗寶國際賽車場賽道嘉年華於今天正式展開，首日是賽事的官方自由練習日，所有賽車手都完成報到，把握正式比賽前的最後練車日，不少車手與車隊甚至早已提前兩三天抵達，提早進入備戰狀態，就為了在歷史性的麗寶開幕賽中拿下最佳成績。

值得注意的是，儘管今天是練車日，但也吸引相當多的車迷與運動迷到場觀賞，顯現賽車運動確實有相當大的發展潛力，也更讓人期待明(1)日正式登場的開幕賽。

至於同時在麗寶卡丁賽道舉辦的「卡丁200分耐久賽」，採取台灣少見的利曼起跑賽制，共有9組比賽，每組3位參賽選手，共27名選手展開激烈的對抗；經過一個下午兩次進站換手加油，最終是由「新民同學」拿下第一，前三名總圈數都只差距一圈，換手時互有領先，戰況緊咬不放，充分展現選手的耐力與毅力。