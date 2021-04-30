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珠寶穿搭怎麼潮？跟著町田啟太、大政絢這樣配準沒錯！
高價珠寶一定出現在晚宴、派對上？法國珠寶品牌Boucheron可不這麼認為。品牌日前於東京KASHIYAMA DAIKANYAMA舉辦La Maison體驗活動，透過邀請多位新生代演員、模特兒，包含男團EXILE成員的町田啟太、鈴木惠美、一之瀨颯、模特兒暨演員大政絢，一窺品牌風格、創新、經典與生活藝術四大精神，同場並展示日前在台灣發表的Histoire de Style , Art Deco高級珠寶系列。
出身北海道的模特兒、演員大政絢（AyaOmasa），胸前的Histoire de Style , Art Deco項鍊，以鮮明的裝飾藝術風格，展現霸氣自信；白色洋裝怎麼展現個性和性感？模特兒兼演員的鈴木惠美Emi Suzuki，選用Jack系列黃金耳環與手環，優雅活力。
而誰說男性不能駕馭珠寶？人氣男演員、也是劇團EXILE一員的町田啟太，將Histoire de Style , Art Deco項鍊改為嶺結配戴，展現造型巧思；出身日本偶像劇場的男演員一之瀨颯，以深色系穿搭配戴上Quatre與Jack系列珠寶，閃耀自信、恰到好處。
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