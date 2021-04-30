聽新聞
test
0:00 / 0:00

珠寶穿搭怎麼潮？跟著町田啟太、大政絢這樣配準沒錯！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
白色洋裝怎麼展現個性和性感？模特兒兼演員的鈴木惠美Emi Suzuki，選用Jack系列黃金耳環與手環，優雅活力。圖 / Boucheron提供（合成圖）。
白色洋裝怎麼展現個性和性感？模特兒兼演員的鈴木惠美Emi Suzuki，選用Jack系列黃金耳環與手環，優雅活力。圖 / Boucheron提供（合成圖）。

高價珠寶一定出現在晚宴、派對上？法國珠寶品牌Boucheron可不這麼認為。品牌日前於東京KASHIYAMA DAIKANYAMA舉辦La Maison體驗活動，透過邀請多位新生代演員、模特兒，包含男團EXILE成員的町田啟太、鈴木惠美、一之瀨颯、模特兒暨演員大政絢，一窺品牌風格、創新、經典與生活藝術四大精神，同場並展示日前在台灣發表的Histoire de Style , Art Deco高級珠寶系列。

出身北海道的模特兒、演員大政絢（AyaOmasa），胸前的Histoire de Style , Art Deco項鍊，以鮮明的裝飾藝術風格，展現霸氣自信；白色洋裝怎麼展現個性和性感？模特兒兼演員的鈴木惠美Emi Suzuki，選用Jack系列黃金耳環與手環，優雅活力。

而誰說男性不能駕馭珠寶？人氣男演員、也是劇團EXILE一員的町田啟太，將Histoire de Style , Art Deco項鍊改為嶺結配戴，展現造型巧思；出身日本偶像劇場的男演員一之瀨颯，以深色系穿搭配戴上Quatre與Jack系列珠寶，閃耀自信、恰到好處。

出身北海道的模特兒、演員大政絢（AyaOmasa），胸前的Histoire de Style , Art Deco項鍊，以鮮明的裝飾藝術風格，展現霸氣自信。圖 / Boucheron提供（合成圖）。
出身北海道的模特兒、演員大政絢（AyaOmasa），胸前的Histoire de Style , Art Deco項鍊，以鮮明的裝飾藝術風格，展現霸氣自信。圖 / Boucheron提供（合成圖）。
出身日本偶像劇場的男演員一之瀨颯，以深色系穿搭配戴上Quatre與Jack系列珠寶。圖 / Boucheron提供（合成圖）。
出身日本偶像劇場的男演員一之瀨颯，以深色系穿搭配戴上Quatre與Jack系列珠寶。圖 / Boucheron提供（合成圖）。
人氣男演員、也是劇團EXILE一員的町田啟太，將Histoire de Style , Art Deco項鍊改為嶺結配戴，展現造型巧思。圖 / Boucheron提供（合成圖）。
人氣男演員、也是劇團EXILE一員的町田啟太，將Histoire de Style , Art Deco項鍊改為嶺結配戴，展現造型巧思。圖 / Boucheron提供（合成圖）。

珠寶 模特兒 品牌

延伸閱讀

陳季敏JAMEI CHEN大安店 引進米其林餐廳選用的Sghr「菅原工藝硝子」新作

焦點人物／史上最快的亞裔馬拉松選手－鈴木健吾

日職／連四戰優質先發 歐力士19歲小將獲讚：不像是二年級生

日職／對手認證的燙 吳念庭獲敬遠、單場3次上壘

相關新聞

珠寶穿搭怎麼潮？跟著町田啟太、大政絢這樣配準沒錯！

高價珠寶一定出現在晚宴、派對上？法國珠寶品牌Boucheron可不這麼認為。品牌日前於東京KASHIYAMA DAIKA...

母親節不到兩周倒數！精美時計討好媽媽 情比金堅

五月第二周的母親節還剩不到10天，如果還沒準備好要送媽媽什麼，一只精美的手表暨能銘刻時光印記，更是隨身配戴、穿搭造型的風...

不只北美！影響航線再擴大 華航宣布24來回航班取消

中華航空機師染疫風暴擴大，破百機師送往集中檢疫所進行14天隔離，衝擊航班。華航稍早公布最新航班異動，從原本取消12來回航...

前往蔚藍海岸吧！香奈兒「時尚裸光彩妝」享受燦夏之光

不能出國悶壞了嗎？但仍是要維持每天的好心情，香奈兒限量的時尚裸光系列彩妝，以「燦夏之光」為主題，設計靈感來自法國蔚藍海岸...

TAG Heuer呼應綠面風潮！經典計時碼表也變身了

不用說「綠面」在鐘表市場有多夯，堪稱是新的黑色，因此連泰格豪雅（TAG Heuer）的經典Monaco計時碼表，也順應這...

中華電信MOD推「一鍵快買」！愛獻媽咪專區全館5折起

看準購物帶動的宅經濟，中華電信MOD打造全新電視服務，推出「一鍵快買」購物大平台，於母親節檔期與東森購物合作「愛獻媽咪」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。