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母親節不到兩周倒數！精美時計討好媽媽 情比金堅

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
本周甫宣布成為萬寶龍代言人的中國女演員辛芷蕾，也搶先戴上玫瑰金月相萬年曆鑽表，優雅證言。圖 / 萬寶龍提供。
本周甫宣布成為萬寶龍代言人的中國女演員辛芷蕾，也搶先戴上玫瑰金月相萬年曆鑽表，優雅證言。圖 / 萬寶龍提供。

五月第二周的母親節還剩不到10天，如果還沒準備好要送媽媽什麼，一只精美的手表暨能銘刻時光印記，更是隨身配戴、穿搭造型的風格之選。萬寶龍（Montblanc）、歐米茄（OMEGA）分別推出多款手表或精品，討好媽媽的心。

歐米茄推薦了星座系列（Constellation）女表，兩款小巧29毫米星座女表分別使用黃金或玫瑰金，半金款搭配上同軸擒縱大師天文台8700機芯，表圈、時標都鑲嵌以鑽石，訂價約41萬4,000元；另一款玫瑰金鑲鑽款則同樣使用珍珠母貝面盤，以及同軸擒縱大師天文台8701機芯，表圈、表殼、表帶更全數運用了18K SednaTM金，情比金堅，訂價約90萬1,000元。

萬寶龍的寶曦系列日夜顯示腕表則在價位上相對好入手，透過一輪彎月視窗，嫵媚顯示日、夜交替，價格自11萬5,900元至12萬6,300不等，同系列自動腕表則曰89,600元至100,000元，各依表帶材質不同售價不同。同時品牌今年也推出輕珠寶系列：明星印記系列耳環、手環與純銀長耳環，將品牌經典白色六芒星入設計，最低價位自8,900元起，擁有精品不到萬元有找。餽贈媽媽、或自己選用？這便交由妳自行抉擇了。

萬寶龍4810系列純銀長耳環，13,200元。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍4810系列純銀長耳環，13,200元。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍寶曦系列自動腕表，89,600元。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍寶曦系列自動腕表，89,600元。圖 / 萬寶龍提供。
辛芷蕾戴上的玫瑰金月相萬年曆鑽表，全球限量100只，95萬1,200元。圖 / 萬寶龍提供（合成圖）。
辛芷蕾戴上的玫瑰金月相萬年曆鑽表，全球限量100只，95萬1,200元。圖 / 萬寶龍提供（合成圖）。
歐米茄星座系列29毫米腕表，小巧尺寸搭配精密精準機芯、貴金屬與鑽石，情意如金。圖 / OMEGA提供。
歐米茄星座系列29毫米腕表，小巧尺寸搭配精密精準機芯、貴金屬與鑽石，情意如金。圖 / OMEGA提供。

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