母親節不到兩周倒數！精美時計討好媽媽 情比金堅

五月第二周的母親節還剩不到10天，如果還沒準備好要送媽媽什麼，一只精美的手表暨能銘刻時光印記，更是隨身配戴、穿搭造型的風格之選。萬寶龍（Montblanc）、歐米茄（OMEGA）分別推出多款手表或精品，討好媽媽的心。

歐米茄推薦了星座系列（Constellation）女表，兩款小巧29毫米星座女表分別使用黃金或玫瑰金，半金款搭配上同軸擒縱大師天文台8700機芯，表圈、時標都鑲嵌以鑽石，訂價約41萬4,000元；另一款玫瑰金鑲鑽款則同樣使用珍珠母貝面盤，以及同軸擒縱大師天文台8701機芯，表圈、表殼、表帶更全數運用了18K SednaTM金，情比金堅，訂價約90萬1,000元。