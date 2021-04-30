前往蔚藍海岸吧！香奈兒「時尚裸光彩妝」享受燦夏之光

不能出國悶壞了嗎？但仍是要維持每天的好心情，香奈兒限量的時尚裸光系列彩妝，以「燦夏之光」為主題，設計靈感來自法國蔚藍海岸，也是香奈兒女士最愛的度假勝地，歡欣愉悅的海岸天堂，盡情的感受燦爛盛夏之美，彩妝的風格也能讓每位女人，綻放最自然迷人的光感色澤，巧妙修飾膚質之餘，色調以清晨到日暮的多樣化色彩，一同畫上裸光妝容，彷彿來到海岸享受清新海風與燦爛陽光。

想要畫出自然裸光的妝容，香奈兒時尚裸光微滴粉底精華必不可缺少，水潤配方適合盛夏季節使用，75%的水分，能封存色素例子，讓肌膚清爽呼吸之餘，仍能遮掩修飾，整體妝感薄透，明亮、自然與健康三種色澤，讓肌膚沐浴在陽光下，並折射出耀眼光芒。

眼妝也是時尚裸光系列的重點，共有兩款獨家色號，「溫柔」與「深邃」，分別有粉色、卡其色與米棕色，彷彿帶來地中海沿岸的風景，可用於打底、點綴與眼影，一盤中有5種色調，適合混搭疊擦，展現出創意一面。

喜愛古銅色膚質嗎？那不能錯過香奈兒時尚裸光蜜糖慕斯，順滑的凝霜質地，能讓肌膚貼合並散發自然光澤，彷彿日曬後的健康膚色，輕鬆展現健康光澤。

唇膏是女人必備的彩妝單品，COCO晶亮水唇膏為時尚裸光調出暖調裸色調與珠光赤陶色系，以日出、朝陽、焰光與熱情等色號，源自溫暖太陽，彷彿傳遞出在日光下，自由光影變化中的迷人丰采。