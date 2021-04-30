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TAG Heuer呼應綠面風潮！經典計時碼表也變身了

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
泰格豪雅Monaco自動計時碼表，不鏽鋼表殼，限量500只，約21萬8,700元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Monaco自動計時碼表，不鏽鋼表殼，限量500只，約21萬8,700元。圖／TAG Heuer提供

呼應流行風潮，泰格豪雅推出限量綠面Monaco自動計時碼表約21萬8,700元。圖／TAG Heuer提供
呼應流行風潮，泰格豪雅推出限量綠面Monaco自動計時碼表約21萬8,700元。圖／TAG Heuer提供

不用說「綠面」在鐘表市場有多夯，堪稱是新的黑色，因此連泰格豪雅（TAG Heuer）的經典Monaco計時碼表，也順應這股風潮，推出綠色款。同樣呼應流行的還有Seiko與天梭表（TISSOT），也分別在招牌的Presage和GENTLEMAN系列中，添加了綠色表盤。

TAG Heuer為了紀念摩納哥古董車大獎賽官方指定時計，同時反映市場趨勢，推出Monaco綠面計時碼表。這枚新表款，採用了深邃的祖母綠配色，為品牌首次運用。並透過表盤面中間漸變色彩，呈現速度感；這種綠色亦令人聯想起摩納哥古董車大獎賽道上，位於海港旁減速彎道前的一段著名賽道。搭載招牌Calibre Heuer 02機芯驅動，提供80小時動力儲存，全球限量500只。

紳士GENTLEMAN系列，一直都是TISSOT招牌的正裝表款之一，而且表如其名，處處都有著精緻細節設計。今年添加的綠表面，帶有放射狀紋路，能透過不同光影反射出的光澤感，搭配了中央的十字文，能直覺性的判斷時間。尺寸適中的40毫米表徑配置，同時也最適合不同的消費者實際配戴使用。並搭載了POWERMATIC 80小時動力儲存的矽游絲機芯，無論搭配西裝或輕休閒都恰如其分。

而Presage系列長久以來都幫Seiko鞏固斯文表市場，今年除了首度推出兩地時間功能之外，並結合傳統製表技巧與日本工藝。最特別的是是在帶有「麻葉」刻紋的表盤上，添加俗稱「常磐綠」的配置，讓指示第二時區的金色指針，更為顯眼。而且帶有稜角的表殼，也與表盤紋路相互映襯，體現傳統日式美學的簡約與洗鍊，與綠色表盤一同彰顯了沈穩的魅力。

天梭表GENTLEMAN系列自動上鍊腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，約25,300元。圖／TISSOT提供
天梭表GENTLEMAN系列自動上鍊腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，約25,300元。圖／TISSOT提供

Seiko Presage Sharp Edged兩地時區腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，約49,900元。圖／Seiko提供
Seiko Presage Sharp Edged兩地時區腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，約49,900元。圖／Seiko提供

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