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中華電信MOD推「一鍵快買」！愛獻媽咪專區全館5折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
中華電信MOD打造全新電視服務，推出「一鍵快買」購物大平台，於母親節檔期與東森購物合作「愛獻媽咪」專區。圖／中華電信提供
中華電信MOD打造全新電視服務，推出「一鍵快買」購物大平台，於母親節檔期與東森購物合作「愛獻媽咪」專區。圖／中華電信提供

看準購物帶動的宅經濟，中華電信MOD打造全新電視服務，推出「一鍵快買」購物大平台，於母親節檔期與東森購物合作「愛獻媽咪」專區，提供給MOD用戶獨家全館5折起，要讓送禮的子女和收禮的媽咪都開心。

中華電信MOD一手包辦食、衣、住、行、育、樂大小事，成為數位服務大平台，去年11月與PChome攜手合作首戰雙十一，今年農曆春節與東森購物合作推出年菜預購、與鹿港天后宮合作提供線上點燈服務，主打免出門、動動手指就可買到節慶必備禮品。中華電信MOD擴大結盟，邀請所有電商業者到開設線上專櫃，共同開創電視購物新型態導購體驗與商機。

為了方便用戶輕鬆選購母親節禮品，中華電信MOD與東森購物推出「愛獻媽咪」母親節超值全館5折起優惠活動，還有MOD用戶獨享超殺價，像是韓國電視購物狂賣100萬組的「韓國魔術萬能吸塵拖把」，活動期間MOD用戶獨享6折優惠，再加2支吸塵拖把、10條抹布，特價594元；289年歷史的廚具品牌「德國雙人」限時下殺5折；「SAMPO聲寶極速震動筋膜按摩爽快組」2,000元有找，買一台再送一台。

母親節 中華電信

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