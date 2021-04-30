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momo購物網「寵愛女神節」暖身慶下殺38折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
博客來即日起至5月9日推出「媽媽升級計畫」第二波活動，主打現貨商品，限時下殺2折起。圖／博客來提供
博客來即日起至5月9日推出「媽媽升級計畫」第二波活動，主打現貨商品，限時下殺2折起。圖／博客來提供

母親節孝親商機邁入最火熱階段，momo購物網「寵愛女神節」暖身慶將於5月1日至5月7日開跑，網羅巴黎世家小羊皮兩用包、科沃斯掃地機器人、GARMIN智慧腕錶、Tefal法國製不沾鍋等眾多寵愛媽咪好禮，最低38折起；博客來即日起至5月9日推出「媽媽升級計畫」第二波活動，主打保養品、美型家電、生活用品等現貨商品限時下殺2折起，5月1日至5月2日更祭出美妝、洗沐、包包、服飾等現貨限時下殺。

momo購物網「寵愛女神節」暖身慶品類日下殺優惠，每日將推出不同品類的母親節好禮，包括5月1日家電下殺日「科沃斯DEEBOT T8 旗艦掃地機器人」優惠62折；5月2日爆殺3C日「GARMIN Lily智慧腕表經典款」優惠價7,590元；5月3日家居寢飾日「Tefal特福法國製星鑽系列28cm不沾鍋雙鍋組」為momo購物網獨家款平底鍋搭配炒鍋，優惠價999元；5月4日日用婦幼日「幫寶適一級幫拉拉褲/褲型尿布92片2箱組」優惠價1,578元、「倍潔雅抽取式衛生紙150抽70包」優惠價669元；5月5日美妝女神日「Kiehl’s契爾氏玫瑰精萃保濕嫩膚水170周年復刻精裝版」優惠價1,550元；5月6日潮流時尚日「Balenciaga巴黎世家小羊皮手提/斜背兩用包」優惠73折。

母親節蛋糕也是慶祝活動的重要一環，momo購物網今年母親節蛋糕熱銷排行榜第一名由網購蛋糕評比得獎的「亞尼克果子工房經典口味生乳捲」奪下，4月銷售飆破5,000條；第二名為「哈根達斯7吋冰淇淋蛋糕」，月銷超過1,000顆；第三名為「香帥蛋糕經典芋泥卷」，月銷破千條。

momo購物網「寵愛女神節」暖身慶也推出眾多好康活動，於「線上傳情．告白女神」活動頁上完成告白賀卡並分享至社群平台，就有機會將Jurlique茱莉蔻護手霜免費帶回家；momo購物網獨家攜手台北市兒童新樂園推出消費滿額送門票活動，單筆消費滿5,000元即可登記領取兒童新樂園一日票，活動期間每天限額500名；不限金額消費可登記抽SK-II青春活膚組、Nespresso膠囊咖啡機。

博客來母親節檔期首波活動買氣增加2到3成，近期以熱銷包包精品、內塑衣表現亮眼，最受歡迎的品牌包括LONGCHAMP、COACH、YPL等，像是LONGCHAMP法式水餃包、COACH經典LOGO手拿包銷售表現突出，帶動精品館業績成長超過2倍；餐廚品牌JIA、康寧、鈦安在母親節檔期也較去年同期成長2成以上；吹風機、氣炸鍋、電風扇、筋膜槍等皆以強調外觀兼具功能性的美型款最熱銷。

博客來「媽媽升級計畫」活動即日起至5月9日囊括美妝保養、美食保健、3C家電、服飾配件、餐廚生活、圖書等現貨商品限時下殺，5月7日、5月8日母親節適逢博客來會員日再加碼，結帳滿千元依會員分級最高再享88折優惠，滿額最高再送200元E-Coupon。

幫寶適一級幫拉拉褲/褲型尿布92片2箱組，momo購物網活動優惠價1,578元。圖／momo購物網提供
幫寶適一級幫拉拉褲/褲型尿布92片2箱組，momo購物網活動優惠價1,578元。圖／momo購物網提供
Kiehl’s契爾氏玫瑰精萃保濕嫩膚水170周年復刻精裝版，momo購物網活動優惠價1,550元。圖／momo購物網提供
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momo購物網「寵愛女神節」暖身慶5月1日至5月7日開跑，下殺38折起。圖／momo購物網提供
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Vana Candles香氛蠟燭暖燈（大），博客來售價3,090元，買暖燈送蠟燭。圖／博客來提供
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Concern康生4D魔力寶貝溫熱揉捏按摩枕CON-1288奶茶色，原價2,980元、博客來活動特價880元。圖／博客來提供
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倍潔雅抽取式衛生紙150抽70包，momo購物網活動優惠價669元。圖／momo購物網提供
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GARMIN Lily智慧腕表經典款，momo購物網活動優惠價7,590元。圖／momo購物網提供
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香帥蛋糕經典芋泥卷2入組，momo購物網活動優惠價899元。圖／momo購物網提供
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Tefal特福法國製星鑽系列28cm不沾鍋雙鍋組，momo購物網活動優惠價999元。圖／momo購物網提供
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MONDAINE瑞士國鐵SBB Classic女士腕表30mm／珊瑚紅，原價7,900元、博客來特價5,488元，5月1日至5月6日限定破盤價3,950元。圖／博客來提供
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日本麗克特Plaid厚燒格子三明治機花紋限定款－櫻花粉，博客來即日起至5月6日限定特價1,580元，結帳再享88折。圖／博客來提供
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哈根達斯7吋冰淇淋蛋糕提貨券，momo購物網活動優惠價1,919元。圖／momo購物網提供
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購物網 母親節 momo

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