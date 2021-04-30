momo購物網「寵愛女神節」暖身慶下殺38折起

母親節孝親商機邁入最火熱階段，momo購物網「寵愛女神節」暖身慶將於5月1日至5月7日開跑，網羅巴黎世家小羊皮兩用包、科沃斯掃地機器人、GARMIN智慧腕錶、Tefal法國製不沾鍋等眾多寵愛媽咪好禮，最低38折起；博客來即日起至5月9日推出「媽媽升級計畫」第二波活動，主打保養品、美型家電、生活用品等現貨商品限時下殺2折起，5月1日至5月2日更祭出美妝、洗沐、包包、服飾等現貨限時下殺。

momo購物網「寵愛女神節」暖身慶品類日下殺優惠，每日將推出不同品類的母親節好禮，包括5月1日家電下殺日「科沃斯DEEBOT T8 旗艦掃地機器人」優惠62折；5月2日爆殺3C日「GARMIN Lily智慧腕表經典款」優惠價7,590元；5月3日家居寢飾日「Tefal特福法國製星鑽系列28cm不沾鍋雙鍋組」為momo購物網獨家款平底鍋搭配炒鍋，優惠價999元；5月4日日用婦幼日「幫寶適一級幫拉拉褲/褲型尿布92片2箱組」優惠價1,578元、「倍潔雅抽取式衛生紙150抽70包」優惠價669元；5月5日美妝女神日「Kiehl’s契爾氏玫瑰精萃保濕嫩膚水170周年復刻精裝版」優惠價1,550元；5月6日潮流時尚日「Balenciaga巴黎世家小羊皮手提/斜背兩用包」優惠73折。

母親節蛋糕也是慶祝活動的重要一環，momo購物網今年母親節蛋糕熱銷排行榜第一名由網購蛋糕評比得獎的「亞尼克果子工房經典口味生乳捲」奪下，4月銷售飆破5,000條；第二名為「哈根達斯7吋冰淇淋蛋糕」，月銷超過1,000顆；第三名為「香帥蛋糕經典芋泥卷」，月銷破千條。

momo購物網「寵愛女神節」暖身慶也推出眾多好康活動，於「線上傳情．告白女神」活動頁上完成告白賀卡並分享至社群平台，就有機會將Jurlique茱莉蔻護手霜免費帶回家；momo購物網獨家攜手台北市兒童新樂園推出消費滿額送門票活動，單筆消費滿5,000元即可登記領取兒童新樂園一日票，活動期間每天限額500名；不限金額消費可登記抽SK-II青春活膚組、Nespresso膠囊咖啡機。

博客來母親節檔期首波活動買氣增加2到3成，近期以熱銷包包精品、內塑衣表現亮眼，最受歡迎的品牌包括LONGCHAMP、COACH、YPL等，像是LONGCHAMP法式水餃包、COACH經典LOGO手拿包銷售表現突出，帶動精品館業績成長超過2倍；餐廚品牌JIA、康寧、鈦安在母親節檔期也較去年同期成長2成以上；吹風機、氣炸鍋、電風扇、筋膜槍等皆以強調外觀兼具功能性的美型款最熱銷。