最喜歡與媽媽共度的美好時光！MUJI無印良品母親節選品

母親節將至，還沒想好送給媽媽什麼禮物嗎？MUJI無印良品的母親節提案，希望大家從「回想生活中，最喜歡與母親共度的時光」出發，思考適合送給母親的禮物，能讓禮物既實用，更能增加彼此相處的溫度。

曾與媽媽的旅行，讓人難忘嗎？無印良品推薦適合與媽媽五月出遊的服飾，推薦透氣、膚觸柔軟的夏日服飾，如具有吸水、速乾的雅蔓服飾系列，且從2019年起，部分女裝採用有機亞麻，不使用農藥與化學肥料，讓服裝更有愛護土地的概念。

想與媽媽喝一杯茶嗎？無印良品有一系列西式、日式的茶壺與茶杯，且材質與風格均有，與媽媽共度一個美好的喝茶下午。若想與媽媽增添居家氛圍，超音波芬香噴霧器使用超音波震動，來擴散精油，在家中與媽媽談心的好陪伴。