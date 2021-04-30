GUESS推聯名系列傳遞幸福理念、LEVI'S聯手星二代倡議永續

服裝不只能讓外在變得時髦，同時還可以肩負傳達品牌理念的媒介，GUESS推出與藝術組合FriendsWithYou聯名系列，表達奇趣、幸運和友誼的積極訊息。而關注永續的LEVI'S則與星二代Jaden Smith等6位意見領袖合作，希望號召大眾一起反思時裝產業與消費對環境的衝擊。

FriendsWithYou是由藝術家Samuel Borkson和Arturo Sandoval III一起成立，而與GUESS的聯名，是出於打造美好世界的共同願景。FriendsWithYou的創辦人提到相信世界因相同而歡聚，因多元而精彩，正是因為匯聚與包容，快樂與和平才會遍及世界。所以可見到這系列充滿了各種繽紛色彩，可愛圖案，其中也包含了招牌的雲朵設計。新奇有趣的創意元素是聯名系列的最大亮點，提供了各式T恤、Polo衫和運動套裝。配件系列不管是購物袋、漁夫帽還是腕表，都帶有亮眼配色以及萌度破表的圖案，同樣讓人愛不釋手。

LEVI'S與星二代Jaden Smith合作，一同倡議「Buy Better, Wear Longer春季永續計畫」。圖／LEVI'S提供