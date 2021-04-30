聽新聞
test
0:00 / 0:00
GUESS推聯名系列傳遞幸福理念、LEVI'S聯手星二代倡議永續
服裝不只能讓外在變得時髦，同時還可以肩負傳達品牌理念的媒介，GUESS推出與藝術組合FriendsWithYou聯名系列，表達奇趣、幸運和友誼的積極訊息。而關注永續的LEVI'S則與星二代Jaden Smith等6位意見領袖合作，希望號召大眾一起反思時裝產業與消費對環境的衝擊。
FriendsWithYou是由藝術家Samuel Borkson和Arturo Sandoval III一起成立，而與GUESS的聯名，是出於打造美好世界的共同願景。FriendsWithYou的創辦人提到相信世界因相同而歡聚，因多元而精彩，正是因為匯聚與包容，快樂與和平才會遍及世界。所以可見到這系列充滿了各種繽紛色彩，可愛圖案，其中也包含了招牌的雲朵設計。新奇有趣的創意元素是聯名系列的最大亮點，提供了各式T恤、Polo衫和運動套裝。配件系列不管是購物袋、漁夫帽還是腕表，都帶有亮眼配色以及萌度破表的圖案，同樣讓人愛不釋手。
丹寧服裝大廠LEVI'S提出了「Buy Better, Wear Longer春季永續計畫」，邀請包括了Jaden Smith等6位意見領袖合作，希望帶給消費者能永續使用的產品理念。計畫包括投資寒麻纖維等原物料和技術，並擴大Water
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言