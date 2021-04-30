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UNIQLO再聯手Theory塑造時髦工作裝、H:CONNECT跨界鮮肉DJ打造潮T

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
UNIQLO Theory特級彈性A字洋裝1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO Theory特級彈性A字洋裝1,290元。圖／UNIQLO提供

繼去年夏天UNIQLO與極簡主義品牌Theory合作後，這系列即將再度回歸，為職場工作的族群，提供簡約又富有質感的服飾。H:CONNECT則選擇與鮮肉DJ孫麥傑MAI攜手，推出MAI ROMANCE聯名系列中性潮T與襯衫，為日常穿搭增添個人態度。

以極簡主義著稱的Theory，服裝風格簡約、剪裁俐落，加上高質感，一直都是上班族的愛牌。UNIQLO在夏季來臨前再度攜手合作，除了男裝之外，此次更提供了女裝系列，滿足更多的消費者需求。除了必買的AIRism合身網眼T恤與Polo衫之外，不可錯過的還有可攜式抗UV連帽外套和特級輕型外套，就算流汗也能快速乾燥保持有型。針對女性，也提供了AIRism A字Polo衫、 特級彈性A字洋裝以及AIRism船型領T恤，全方位彈性的快乾布料保證舒適度。

H:CONNECT MAI ROMANCE聯名London Tag襯衫3,280元。圖／H:CONNECT提供
H:CONNECT MAI ROMANCE聯名London Tag襯衫3,280元。圖／H:CONNECT提供

在instagram擁有13萬追蹤者的鮮肉DJ孫麥傑MAI，除了常現身時尚品牌派對之外，造型也是許多人的穿搭範本，因此H:CONNECT便與其攜手推出聯名系列。孫麥傑以影響他至深的音樂、求學時的倫敦以及傳遞環保意念等元素來打造，提供了包括T恤與襯衫共10款單品。像是其中一款襯衫，孫麥傑呈現了回憶裡倫敦生活的點點滴滴，衣袖上就裝飾了帶有倫敦希洛斯機場代號的LHR和LONDON字樣，領口更繡有在倫敦居住的經緯度數字。

UNIQLO Theory可攜式抗UV寬版連帽外套1,290元、Theory AIRism抗UV柔軟緊身褲990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO Theory可攜式抗UV寬版連帽外套1,290元、Theory AIRism抗UV柔軟緊身褲990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO Theory AIRism合身Polo衫990元、Theory特級輕型休閒短褲990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO Theory AIRism合身Polo衫990元、Theory特級輕型休閒短褲990元。圖／UNIQLO提供

H:CONNECT MAI ROMANCE聯名款YOU T恤1,880元。圖／H:CONNECT提供
H:CONNECT MAI ROMANCE聯名款YOU T恤1,880元。圖／H:CONNECT提供

UNIQLO Theory特級輕型休閒短褲990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO Theory特級輕型休閒短褲990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO Theory特級彈性A字洋裝1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO Theory特級彈性A字洋裝1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO Theory特級輕型外套2,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO Theory特級輕型外套2,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO TheoryAIRism A字Polo衫790元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO TheoryAIRism A字Polo衫790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO Theory可攜式抗UV連帽外套1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO Theory可攜式抗UV連帽外套1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO Theory AIRism船型領T恤590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO Theory AIRism船型領T恤590元。圖／UNIQLO提供

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