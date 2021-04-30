聽新聞
test
0:00 / 0:00
UNIQLO再聯手Theory塑造時髦工作裝、H:CONNECT跨界鮮肉DJ打造潮T
繼去年夏天UNIQLO與極簡主義品牌Theory合作後，這系列即將再度回歸，為職場工作的族群，提供簡約又富有質感的服飾。H:CONNECT則選擇與鮮肉DJ孫麥傑MAI攜手，推出MAI ROMANCE聯名系列中性潮T與襯衫，為日常穿搭增添個人態度。
以極簡主義著稱的Theory，服裝風格簡約、剪裁俐落，加上高質感，一直都是上班族的愛牌。UNIQLO在夏季來臨前再度攜手合作，除了男裝之外，此次更提供了女裝系列，滿足更多的消費者需求。除了必買的AIRism合身網眼T恤與Polo衫之外，不可錯過的還有可攜式抗UV連帽外套和特級輕型外套，就算流汗也能快速乾燥保持有型。針對女性，也提供了AIRism A字Polo衫、 特級彈性A字洋裝以及AIRism船型領T恤，全方位彈性的快乾布料保證舒適度。
在instagram擁有13萬追蹤者的鮮肉DJ孫麥傑MAI，除了常現身時尚品牌派對之外，造型也是許多人的穿搭範本，因此H:CONNECT便與其攜手推出聯名系列。孫麥傑以影響他至深的音樂、求學時的倫敦以及傳遞環保意念等元素來打造，提供了包括T恤與襯衫共10款單品。像是其中一款襯衫，孫麥傑呈現了回憶裡倫敦生活的點點滴滴，衣袖上就裝飾了帶有倫敦希洛斯機場代號的LHR和LONDON字樣，領口更繡有在倫敦居住的經緯度數字。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言