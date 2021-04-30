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迎接母親節 嘉義長榮文苑推林聰明沙鍋創意料理

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
聰明魚鬆鰻魚捲、聰明醬瑤柱炒飯、聰明醬松坂蘆筍。圖／嘉義長榮文苑酒店提供
聰明魚鬆鰻魚捲、聰明醬瑤柱炒飯、聰明醬松坂蘆筍。圖／嘉義長榮文苑酒店提供

嘉義長榮文苑酒店為讓旅客體驗嘉義在地特色美食，與指標美食店家林聰明沙鍋魚頭攜手，繼2月推出每日限量林聰明主題食堂假期一泊二食住宿專案，深受旅客青睞，為迎接母親節，5月再推出林聰明沙鍋創意料理，邀請消費者在美食饗宴中，陪媽媽度過母親節。

創意料理 內容有「主廚私房林聰明沙鍋套餐料理」、「林聰明沙鍋魚頭自助餐快閃」及「聰明創意中式宴席料理」，除酒廊推出林聰明沙鍋魚頭主題套餐，主廚特別選用店家每日熬煮逾10小時豬骨高湯，5月3日起推出兩款私房聰明沙鍋套餐。

包括有波士頓龍蝦搭配雲林快樂梅花豬的「波士頓龍蝦聰明雙人沙鍋套餐」（每套1199元+10%），以及日本和牛搭配松阪豬的「日本和牛Plus聰明沙鍋套餐」（每套650元+10%），餐點都是以雙主菜呈現，搭配長時間熬製濃郁聰明獨家極品高湯，襯托精選海陸食材鮮甜滋味。

林聰明沙鍋魚頭限量快閃自助式佳餚吃到飽，二樓咖啡廳自助餐5月起每周一、三午餐，推出美食快閃活動，限量供應，免排隊就可盡情品嘗傳承逾一甲子美味。

長榮文苑酒店精心規畫系列林聰明沙鍋魚頭主題宴席菜單，主廚也特別搭配店家自產聰明魚鬆、聰明醬等商品設計出聰明魚鬆鰻魚捲、聰明醬瑤柱炒飯、聰明醬松坂蘆筍等創意料理。「聰明魚鬆鰻魚捲」選用東石鰻魚，以蒲燒作法，搭配聰明魚鬆，讓人一口嘗盡海鮮美味，餐飲活動訊息歡迎洽詢長榮文苑酒店服務專線(05) 366-9959，或瀏覽官網 http://www.evergreen-hotels.com 。

波士頓龍蝦聰明雙人沙鍋套餐 。圖／嘉義長榮文苑酒店提供
波士頓龍蝦聰明雙人沙鍋套餐 。圖／嘉義長榮文苑酒店提供
日本和牛Plus聰明沙鍋套餐。圖／嘉義長榮文苑酒店提供
日本和牛Plus聰明沙鍋套餐。圖／嘉義長榮文苑酒店提供

創意料理 套餐

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