莫允雯最愛的海灘度假時尚 不能沒有Gianni Chiarini
在熱播戲劇「戀愛是科學」中演出的莫允雯，經歷過把時間填滿的時光之後，開始懂得自在舒服的安排生活，也多了很多獨處、陪伴家人朋友的時間，而不分四季都要奔向大海的她，已經打點好海洋度假穿搭。
█分享媽媽 慵懶度假風格
「我超愛去海邊，完美的穿搭就是牛仔短褲、黑色素面比基尼，外搭一件可以隨性綁帶的棉麻襯衫，搭上我最愛的夾腳拖，然後拎著Gianni Chiarini的Asia包款，正是我最喜歡、最舒服的美國西岸加州風。」
此外，她也依隨海洋度假風情，搭襯多款以編織工藝為主的手袋。例如Elettra草編鉤織醫生包，是莫允雯喜愛的柔軟包型，皮革飾邊的醫生包輪廓，配色明亮，讓人徜徉北義度假的奢華品味；而Hermy編織肩背包則是她輕便的選擇，雙層結構可讓置物井然有序，色彩繽紛的編織，洋溢俏麗輕快的氛圍。
莫允雯開心表示自己和媽媽都是金牛座，加上5月有母親節，在這個月份和家人們有超多聚餐，讓愛吃、愛下廚的她享受凝聚家人情感的時光，「我也想買Helena Round馬鞍包慶祝母親節，耐髒的深咖啡色、包型硬挺，我媽媽會喜歡，而且她的名字正是Helena，真的是包包上寫了她的名字。」
█依隨己心 輕鬆自在生活
以往為了突破、證明自己，要把時間填滿才有安全感，她說，「在覺察到永遠無法達到心中最棒的樣子，就轉變為自在就好，可能沒有接很多戲、卻都是喜歡的角色，或許沒有賺很多錢、但多了自己的時間，在這個歷程中，發現追求的快樂或成就都好簡單，和朋友、家人相處的點點滴滴都溫暖的留在心裡。」
坦然面對真我，莫允雯在詮釋Gea鏤空編織手提包時，也像是拍攝IG美圖般俏皮，包身如花籃般的造型是優雅精緻的田園風，皮革編織、帆布襯裡，有著夏日的遠足氣息，如同期待與朋友們一起野餐的好心情；近日朋友們就進行了「莫允雯的拿手菜」票選，前三名分別是蓮藕排骨湯、番茄炒蛋、馬鈴薯沙拉，莫允雯也分享了小訣竅，「番茄炒蛋要加番茄醬味道更濃郁，切蘋果丁拌在馬鈴薯沙拉口感會更爽脆、解膩，就像生活，一點點巧思或變化，都能帶來更豐富的滋味。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言