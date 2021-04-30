穿黑衣硬是比較帥？IWC推全新賽車靈感飛行員腕表

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聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
IWC 大型飛行員恒定動力陀飛輪腕表「IWC Racing」特別版，價格店洽。圖 / IWC提供。
IWC 大型飛行員恒定動力陀飛輪腕表「IWC Racing」特別版，價格店洽。圖 / IWC提供。

天上的高速、地面的奔馳，兩者之間難道不能有所連集？萬國表（IWC）以品牌經典的飛行員腕表系列為基礎，加入高速狂飆的賽車為靈感，推出一只全新大型飛行員系列腕表特別版恆定動力陀飛輪腕表，特殊材質加上黑色塗裝，全球限量15只。

飛行表最基礎的設計邏輯，就是清晰，這點在46.2毫米的面盤上一覽無遺：12點鐘方向的三角時標、加大的大型指針、簡潔的阿拉伯數字字體，都讓閱讀時間變得更為輕鬆直觀；同時IWC再將不少賽車元素一起帶入整體設計：像是外圈採用百葉窗式環形結構、是從引擎的進氣口為靈感，而原本常用於賽車座椅方向盤的Alcantara®合成纖維，則在表帶上帶來更好的耐用度與抓握力。

94800手上鍊機芯，具備已獲專利認可的「恆定動力裝置」，能讓機芯關鍵的「擒縱機構」提供規律的能量配置，進而精準精密運行。表殼所使用的Ceratanium® 瓷化鈦金屬，以特殊製程讓鈦金屬「陶瓷化」，讓表面擁有相似陶瓷的特點，親膚、低致敏性以及酷炫的啞面質感。兩點鐘方向更有可顯示南北半球的獨立月相顯示，以及九點鐘方向的恆定動力陀飛輪，讓天上的遼闊視野和地面的高速巡航，二合為一。

能穩定傳輸動力的恆定動力裝置陀飛輪，是94800手上鍊機芯的賞玩特點之一。圖 / IWC提供。
能穩定傳輸動力的恆定動力裝置陀飛輪，是94800手上鍊機芯的賞玩特點之一。圖 / IWC提供。
腕表融合恒定動力陀飛輪、霧面黑色Ceratanium®瓷化鈦金屬表殼與大型飛行腕表的設計風格，並採透明後底蓋。圖 / IWC提供。
腕表融合恒定動力陀飛輪、霧面黑色Ceratanium®瓷化鈦金屬表殼與大型飛行腕表的設計風格，並採透明後底蓋。圖 / IWC提供。

腕表

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