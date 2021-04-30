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德國森林綠巧映紅金 格拉蘇蒂原創綠面偏心月相腕表

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
偏心但又平衡對稱的PanoMaticLunar腕表，在40毫米的方寸間演示何謂設計的完美平衡。圖 / 格拉蘇蒂原創提供。
偏心但又平衡對稱的PanoMaticLunar腕表，在40毫米的方寸間演示何謂設計的完美平衡。圖 / 格拉蘇蒂原創提供。

無論價位、品牌、調性，綠色堪稱2021年手表設計的主流顏色。德國鐘表品牌格拉蘇蒂原創（Glashutte Original），在先前推出的蘆葦綠款SeaQ潛水表後，近日再加碼帶來一只紅金森林綠款偏心月相PanoMaticLunar腕表，將森林綠色「披」上一襲紅金外衣，金、碧輝映。

PanoMaticLunar腕表最大特色正在於不對稱、偏離中心式的面盤設計。像是脫離時間洪流的正軌，40毫米的綠色面盤上，時鐘與分鐘、秒鐘、月相顯示，以及德式風格的「大日期（Big date）」視窗，佔據了表盤、時間舞台的四個方位。不同於一般的月相顯示，PanoMaticLunar腕表的月相以29又1/2為精密的運行周期，每122年才有一日的誤差；同時黑底白字的雙位數大日期窗，以兩個獨立運行的數字轉盤「無縫」接軌，更大、更清晰、更直觀閱讀。

森林綠色的面盤和易斯安那鱷魚皮帶，以顏色「撞」上了紅金的表殼、指針、刻度與立體月相，似走入一方德國的翠綠森林，抬頭仰望，而金色的陽光甫自林間灑落，無疑正是人間最美時光。

金綠輝映的紅金森林綠款偏心月相PanoMaticLunar腕表，散發高雅的森林氣息。圖 / 格拉蘇蒂原創提供。
金綠輝映的紅金森林綠款偏心月相PanoMaticLunar腕表，散發高雅的森林氣息。圖 / 格拉蘇蒂原創提供。
格拉蘇蒂原創PanoMaticLunar腕表，價格店洽。圖 / 格拉蘇蒂原創提供。
格拉蘇蒂原創PanoMaticLunar腕表，價格店洽。圖 / 格拉蘇蒂原創提供。
Calibre 90-02 型自動上鍊機芯的雙鵝頸，是德式機芯的結構特色。圖 / 格拉蘇蒂原創提供。
Calibre 90-02 型自動上鍊機芯的雙鵝頸，是德式機芯的結構特色。圖 / 格拉蘇蒂原創提供。

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