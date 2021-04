連安倍也推爆？全台鳳梨系調酒一杯喝到酸甘甜正好味！

※飲酒過量,害人害己。

日本前首相安倍晉三昨日一早在臉書貼文,秀出一整箱水果、紙箱並大書四字「台灣鳳梨」,瞬間引發網路熱議,發文至今已近9,000次按讚和破6,000次分享,成功讓鳳梨再度成為網路熱門關鍵字。台灣關廟鳳梨香甜有口皆碑,但其實想品嚐鳳梨美味?也可以用喝的!

由台南Bar Home發起,接觸點名、串連遍及台北的無向Bar Without與To Infinity and Beyond、昨天Bistro & Flavor,新竹的Bar Resurf、台南的Bar TCRC、酣呷餐酒、籠裏Bar Lonely、Bar Wanderer、Baroom房間小酒館、VIXIV 六 · 十四俱樂部、持酒書室映像館AQUA ChezBeanny,花蓮的和嶼 Peace Isle,基隆的萬祝號咖啡館...,目前已擴及全台灣超過十間以上酒吧,以「鳳天承運、小小甜蜜」為號召,因應鳳梨產季、用創意挺果農,各自推出加入鳳梨為素材的特製調酒。

台北的無向Bar Without將在4月22日到5月23日期間推出活動,凡指定Don Papa Rum鳳梨調酒或上傳無向打卡照片,即贈同組好友每人一輪鳳梨Punch Shot;店內調酒師張哲緯甫拿下2021年World Class台灣冠軍的To Infinity and Beyond,則將日期由即日至5月9日為止,凡訂位4位(含4位)以上,消費拍照打卡、將免費贈送等同人數的JungleBird雞尾酒Shot。

來自台南的持酒書室映像館AQUA ChezBeanny則推出一杯鳳梨特調,使用恆器地瓜原酒、鳳梨、希臘乳香酒為原料,從4月27日起、期間限定一周供應;台南的「Baroom房間小酒館」的鳳梨特調則運用龍舌蘭、島區威士忌、鳳梨、紅胡椒與法國香草酒,每杯都附上鳳梨果乾,吃不夠還可無限佛系追加,由4月23日起推出,每日提供數量有限,售完為止。

而雖然並未在串連、點名活動之中,台北鄰近古亭捷運站的Bar M則新推一杯台灣鳳梨調酒Rum基底版,將原本波本威士忌的基酒換成蘭姆酒為基酒,帶出更鮮明的鳳梨風味;同為日系風格的和酒Washu分店的Plus 1,則有一杯Pineapple Clear,將鳳梨去芯烘烤,再將果肉與優格利口酒與琴酒進行混合、冷卻,接續將寒天水倒進冷卻後的鳳梨調酒中,最後將調酒真空密封、隔天以咖啡濾紙過濾,整體風味則與經典調酒Pina Colada相似。

愛台灣、愛吃鳳梨?不如全台走透透、來杯鳳梨調酒吧!

