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連安倍也推爆？全台鳳梨系調酒一杯喝到酸甘甜正好味！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
台北鄰近古亭捷運站的Bar M新推一杯台灣鳳梨調酒Rum基底版，將原本波本威士忌的基酒換成蘭姆酒為基酒，帶出更鮮明的鳳梨風味。圖 / Bar M提供。
台北鄰近古亭捷運站的Bar M新推一杯台灣鳳梨調酒Rum基底版，將原本波本威士忌的基酒換成蘭姆酒為基酒，帶出更鮮明的鳳梨風味。圖 / Bar M提供。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

日本前首相安倍晉三昨日一早在臉書貼文，秀出一整箱水果、紙箱並大書四字「台灣鳳梨」，瞬間引發網路熱議，發文至今已近9,000次按讚和破6,000次分享，成功讓鳳梨再度成為網路熱門關鍵字。台灣關廟鳳梨香甜有口皆碑，但其實想品嚐鳳梨美味？也可以用喝的！

由台南Bar Home發起，接觸點名、串連遍及台北的無向Bar Without與To Infinity and Beyond、昨天Bistro & Flavor，新竹的Bar Resurf、台南的Bar TCRC、酣呷餐酒、籠裏Bar Lonely、Bar Wanderer、Baroom房間小酒館、VIXIV 六 · 十四俱樂部、持酒書室映像館AQUA ChezBeanny，花蓮的和嶼 Peace Isle，基隆的萬祝號咖啡館...，目前已擴及全台灣超過十間以上酒吧，以「鳳天承運、小小甜蜜」為號召，因應鳳梨產季、用創意挺果農，各自推出加入鳳梨為素材的特製調酒。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

台北的無向Bar Without將在4月22日到5月23日期間推出活動，凡指定Don Papa Rum鳳梨調酒或上傳無向打卡照片，即贈同組好友每人一輪鳳梨Punch Shot；店內調酒師張哲緯甫拿下2021年World Class台灣冠軍的To Infinity and Beyond，則將日期由即日至5月9日為止，凡訂位4位（含4位）以上，消費拍照打卡、將免費贈送等同人數的JungleBird雞尾酒Shot。

來自台南的持酒書室映像館AQUA ChezBeanny則推出一杯鳳梨特調，使用恆器地瓜原酒、鳳梨、希臘乳香酒為原料，從4月27日起、期間限定一周供應；台南的「Baroom房間小酒館」的鳳梨特調則運用龍舌蘭、島區威士忌、鳳梨、紅胡椒與法國香草酒，每杯都附上鳳梨果乾，吃不夠還可無限佛系追加，由4月23日起推出，每日提供數量有限，售完為止。

而雖然並未在串連、點名活動之中，台北鄰近古亭捷運站的Bar M則新推一杯台灣鳳梨調酒Rum基底版，將原本波本威士忌的基酒換成蘭姆酒為基酒，帶出更鮮明的鳳梨風味；同為日系風格的和酒Washu分店的Plus 1，則有一杯Pineapple Clear，將鳳梨去芯烘烤，再將果肉與優格利口酒與琴酒進行混合、冷卻，接續將寒天水倒進冷卻後的鳳梨調酒中，最後將調酒真空密封、隔天以咖啡濾紙過濾，整體風味則與經典調酒Pina Colada相似。

愛台灣、愛吃鳳梨？不如全台走透透、來杯鳳梨調酒吧！

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

To Infinity and Beyond，則將日期設定至5月9日為止，凡訂位4位（含4位）以上，消費拍照打卡、將免費贈送等同人數的JungleBird雞尾酒Shot；圖中則為完整單杯雞尾酒。圖 / 翻攝自To Infinity and Beyond臉書。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
To Infinity and Beyond，則將日期設定至5月9日為止，凡訂位4位（含4位）以上，消費拍照打卡、將免費贈送等同人數的JungleBird雞尾酒Shot；圖中則為完整單杯雞尾酒。圖 / 翻攝自To Infinity and Beyond臉書。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
位於安和路上的無向Bar Without近日也響應創意挺果農、「鳳天承運、小小甜蜜」的鳳梨調酒活動。圖 / 無向Bar Without提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
位於安和路上的無向Bar Without近日也響應創意挺果農、「鳳天承運、小小甜蜜」的鳳梨調酒活動。圖 / 無向Bar Without提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
Baroom房間小酒館的鳳梨特調使用了龍舌蘭、島區威士忌、鳳梨、紅胡椒與法國香草酒，每杯皆附上鳳梨果乾，吃不夠還可追加，由4月23日起推出、限量供應。圖 / Baroom房間小酒館提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
Baroom房間小酒館的鳳梨特調使用了龍舌蘭、島區威士忌、鳳梨、紅胡椒與法國香草酒，每杯皆附上鳳梨果乾，吃不夠還可追加，由4月23日起推出、限量供應。圖 / Baroom房間小酒館提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
台北「Bar 無向」在4月22日到5月23日期間，指定Don Papa Rum鳳梨調酒或上傳無向打卡照片，即贈同組好友每人一輪鳳梨Punch Shot。圖 / 無向Bar Without提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
台北「Bar 無向」在4月22日到5月23日期間，指定Don Papa Rum鳳梨調酒或上傳無向打卡照片，即贈同組好友每人一輪鳳梨Punch Shot。圖 / 無向Bar Without提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
Washu分店的Plus 1的Pineapple Clear特調，經過繁複製程，風味猶如清澈版Pina Colada。圖 / 和酒Plus 1提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
Washu分店的Plus 1的Pineapple Clear特調，經過繁複製程，風味猶如清澈版Pina Colada。圖 / 和酒Plus 1提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

鳳梨 酒駕 咖啡館

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